IBM 5 yıl sonra ilk defa kâr yaptı

Geçtiğimiz dönemde zor bir süreçten geçen teknoloji şirketi IBM'nin satışları beş yıl sonra ilk defa yükseldi. Yapılan açıklamada çok düşük bir marjla da olsa şirket gelirlerinde geçtiğimiz çeyrekte yüzde 1 oranında artış olduğu bildirildi.
Açıklamada, satış büyümesinin bu çeyrekte ve 2018 boyunca devam etmesinin beklediği belirtildi. IBM Yönetim Kurulu Başkanı Ginni Rometty dün yaptığı açıklamasında artıştan duyduğu memnuyeti dile getirdi. CNN’de yer alan habere göre Rometty, “2017 yılında önde gelen kurumsal bulut sağlayıcısı olma konumumuzu güçlendirdik” dedi.
HİSSELER DÜŞTÜ
Şirketin bulut sektöründeki geliri dördüncü çeyrekte % 27 oranında arttı. IBM bulut birimi, şirketin toplam satışlarının beşte birinden fazlasını temsil ediyor.
Ancak yüzde 1’lik büyüme yatırımcıları ikna etmek için yeterli olmadı. Perşembe günü borsa kapandıktan sonra hisseler yüzde 4 oranında düştü.
Öte yandan IBM, ABD’de değişen vergi sisteminden dolayı bir defaya mahsus 5.5 milyar dolar para ödeyecek.