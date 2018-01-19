IBM 5 yıl sonra ilk defa kâr yaptı

Geçtiğimiz dönemde zor bir süreçten geçen teknoloji şirketi IBM'nin satışları beş yıl sonra ilk defa yükseldi. Yapılan açıklamada çok düşük bir marjla da olsa şirket gelirlerinde geçtiğimiz çeyrekte yüzde 1 oranında artış olduğu bildirildi.