İhalesiz alımların faturası vatandaşa

Bazı kamu kurumlarında ihale sisteminin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaldırılması devleti ciddi şekilde zarara uğrattığı iddia edildi.

Hükümetin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bazı kamu kurumlarında ihale sistemini kaldırıp, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden ve bazı şirketler aracılığıyla doğrudan alım yapması nedeniyle, kamunun ciddi ölçüde zarara uğramaya başladığı iddia edildi. Şikayet dilekçelerinde, bazı kamu kurumlarının DMO sistemi üzerinden alımlarını belli şirketlere yönlendirip devletin zararına yol açtıkları açıkça ifade edildi.

RİSK ORTADAN KALKTI

İşadamları, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) kritik bir şikayet dilekçesi gönderdi. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 2016 yılı ortalarına kadar ‘açık ihale' sistemi ile alım yaptığına dikkat çekilen dilekçede, açık ihale sayesinde tüm firmaların eşit koşulda kıyasıya rekabet ederek en uygun fiyatı vermek zorunda kaldığı belirtildi. Ancak 15 Temmuz sonrası bazı FETÖ'cü şirketlerin ihalelere katılımının önlenmesi için açık ihale sisteminin terk edilerek tüm alımların DMO listesindeki şirketlerden yapılmaya başlandığı ifade edilen dilekçede, FETÖ'cü şirketlere TMSF tarafından el konulup ihale riskinin ortadan kaldırıldığı, buna rağmen kurumların devletin lehine olmayan ihalesiz alımlara devam ettiği kaydedildi.

7 FİRMA SEÇİLDİ

BİMER'e gönderilen şikayet mektubunda, KYK'nın öğrenci yurtlarının ihtiyaçları için 2017 yılında DMO üzerinden bazı şirketlerden 105 milyon liralık yatak, baza, dolap gibi mobilya malzemesi aldığı belirtilirken, ihale yapılmadığı için kamunun bu ürünlere 9 milyon 850 milyon lira daha yüksek bedel ödemek zorunda kaldığı ileri sürüldü. Dilekçede, DMO sisteminde mal alımı yapılabilecek 30 firma bulunduğu, ancak KYK yönetiminin il başkanlıklarına bu listedeki sadece 7 firmayı seçmeleri doğrultusunda sözlü telkin ve baskıda bulunduğu, mal alımlarının bu nedenle 7 firmada yoğunlaştığı iddia edildi. Dilekçede DMO üzerinden alım yönteminin bürokratlara, kamu yararı gözetmeksizin diledikleri gibi firma seçme şansı verdiğine işaret edilirken, kamuyu zarara uğratan bu yöntemden vazgeçilerek yeniden şirketlerin yarışacağı açık ihale sistemine dönülmesi çağrısı yapıldı.

Pek çok kurum kullanıyor

BİMER, vatandaştan gelen şikayet mektubundaki iddiaların doğru olup olmadığını Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yönetimine sordu. KYK yönetimi BİMER'e gönderdiği yanıtta, DMO üzerinden ihalesiz mal almaya ihale kanununun istisnalar maddesinin izin verdiğini, bu yöntemi sadece kendilerinin değil, Ceza ve Tutukevleri, İş Yurtları Kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı üretim yapan okullar ile merkezlerin de kullandığını bildirdi. KYK yönetimi, firmaların istediği yarışmalı açık ihale yöntemine ‘şartlar oluştuğunda' geçebileceklerini de belirtti.