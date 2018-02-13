4 maddede ikinci el satış düzenlemesi

İkinci el araçlarda garantili satış dönemi başladı, galericilerin garanti vereceği ikinci el araçların hem yaşı hem de kilometresi düşürülerek kapsam yarı yarıya daraltıldı. İşte dört maddede yeni düzenleme...

Gümrük Bakanlığı, ikinci el araç satışlarını düzenleyen yönetmelik yayımladı. Bakanlık bu konudaki ilk taslakta tüketici lehine daha uzun garanti süreleri belirlemişti. Taslakta 10 yaş veya 200 bin kilometrenin altındaki ikinci el taşıtların garanti kapsamına alınması öngörülüyordu.

10 YAŞ SINIRI 8’E İNDİRİLDİ

Ancak yayınlanan yeni yönetmelik ile, 10 yaş sınırı 8’e, 200 bin kilometre olan üst sınır da 160 bine kilometreye düşürüldü. Taslakta, galericilerin bu yaş ve kilometre sınırındaki araçlara en az 6 ay veya 10 bin kilometreye kadar garanti vermeleri öngörülüyordu. Yayımlanan yönetmelikte ise garanti süresi 3 aya, kullanım da 5 bin kilometreye kadar düşürülerek yarı yarıya kısalmış oldu. Garantiler motor, şanzıman, tork konvertör, diferansiyel ve elektrik sistemini kapsayacak.

SAHİBİNDEN SATIŞTA GARANTİ YOK

Yönetmelikle ayrıca sahibinden yapılan satışlar da garanti kapsamı dışında tutuldu. Yılda yaklaşık 7 milyon aracın ikinci el piyasada el değiştirdiği ve bunların da yaklaşık 1 milyonunun doğrudan araç sahipleri, 1.5 milyonunun kayıtlı galericiler ve 4.5 milyonunun ise ayak üstü kayıtsız satıcılar tarafından yapıldığı belirtiliyor. Buna göre, artık kayıt dışı satışlar galericiler üzerinden garantili yapılacak. Ancak ‘sahibinden' satılan 1 milyon araç için alıcılara garanti belgesi verilmeyecek. Ayrıca vatandaşların yılda en fazla 3 araç alım satımı yapabileceklerine ilişkin şart da yeni yönetmeliğe yazılmadı.

GALERİCİ LİSE MEZUNU OLACAK

Garanti kapsamında satılan ikinci el araçlarda sonradan arıza çıkması halinde satıcılar, arızayı en geç 30 gün içerisinde giderip alıcıya teslim etmek zorunda olacak. Taslakta bu tür garantili araçlarda yaşanan arıza durumlarında galericilerin alıcılara, geçici başka bir araç tahsis etmesi de öngörülüyordu. Yönetmelikte bu şartın yer almaması da dikkat çekti.

Yönetmeliğe göre, ikinci el araç alım satımı yapan galericilerin, artık bu ticaretlerini sürdürebilmeleri için mutlaka yetki belgesi ve mesleki yeterlilik belgesi alacak. 5 yıl süreyle geçerli olacak bu belgeler olmadan başkasına ait bir aracı alıp satamayacak. Alım satım işlemini yapan noterler, işlem öncesinde galericilerden yetki belgesini ibraz etmelerini isteyecek. Yetki belgesini alabilmek için 18 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmak, kursu bitirip mesleki yeterlilik belgesini almış olmak gerekecek. Ayrıca galericilerden vergi mükellefi olma, iflas etmemiş olma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlar ile devlete karşı suçlardan hüküm giymemiş olma gibi şartlar da aranacak.

CAMİ YA DA MESCİT ŞART

Yeni yönetmeliğe göre, ikinci el araçların alınıp satıldığı pazar yerlerinde artık tuvalet ve ücretsiz otoparkların yanı sıra kadın ve erkekler için ayrı ayrı olmak üzere ibadet yeri de olacak. Galericilerin kurduğu büyük alanlarda da ibadethaneler zorunlu kılındı. Oto pazarlarına cami ya da mescit yapılması halinde Müslüman olmayan Türk vatandaşlarının da kendi dinlerine uygun ibadethane isteyebilecekleri dolayısıyla bu düzenlemenin davalara yol açabileceği ifade ediliyor. Mevcut pazar yerleri yeni şartlara en geç 2 yıl içerisinde uyum sağlamak zorunda tutuldu.