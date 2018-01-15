İlk beş arasında yalnızca Cardano arttı

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasasının en büyük beşinci kripto para birimi Cardano yüzde 6.59 yükseldi.

1438 adet kripto para biriminin oluşturduğu kripto para birimleri piyasasında Cardano, son bir haftada istikrarlı bir artışla, piyasa değeri açısından yedinci sıradan, beşinci sıraya yükseldi. Cardano, son 24 saatte yüzde 6.59 artışla 0.86 dolara çıktı. İLGİLİ HABER Bitcoin nedir? Bitcoin almak riskli mi? Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, yüzde 0.54 düşüşle yeniden 14 bin doların altına gerileyerek 13 bin 910 dolara indi. Bitcoin, 712 milyar 400 dolarlık kripto para birimleri piyasasının yüzde 32.8’ini oluştururken, piyasanın 24 saatlik toplam işlem hacmi 32 milyar 300 dolar olarak hesaplandı. Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 0.54, Ripple yüzde 2.71, Bitcoin Cash yüzde 2.76 ve Ethereum yüzde 1.88 azalırken, Cardano yüzde 6.59 arttı. DHA