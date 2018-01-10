İş adamı Mehmet Beğendik hayatını kaybetti

Beğendik Marketler Zinciri'nin sahibi iş adamı Mehmet Beğendik hayatını kaybetti.

Kayseri’nin tanınmış iş adamlarından Beğendik Mağazaları Sahibi Mehmet Beğendik vefat etti. Beğendik’in cenazesi bugün, ikindi namazına müteakip, Cami Kebir’de kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

ABDULLAH GÜL KAYSERİ’YE GELDİ

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, işadamı Mehmet Beğendik'in cenazesine katılmak üzere memleketi Kayseri'ye geldi.

Havayolu ile kente gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erkilet Havaalanı'nda il protokolü tarafından karşılandı. Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Gül, Beğendik'in hemşehri yanlısı bir insan olduğunu ifade ederek, “Hemşehrimiz Mehmet Beğendik beyin vefatı vesilesiyle cenazesine katılmak için geldim arkadaşlarla beraber. Kendisi memleketin eşraflarından birisiydi, aynı zamanda çok vizyoner birisiydi. Bugünkü AVM diye bilinen alışveriş merkezleri daha yokken bunların ilkini hem de yerli bir firma olarak tüm Türkiye'ye yayan bir insandı. Dolayısıyla dostluğumuz, arkadaşlığımız vardı, hemşehri yanlısıydı. Kime sorsanız ‘çok delikanlı bir insandı' diyecektir” diye konuştu.

ELİTAŞ’TAN TAZİYE MESAJI

AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da Mehmet Beğendik’in vefatı üzerine sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımladı. Elitaş mesajında, “Kayseri eşrafından hayırsever İşadamı Hacı Mehmet Beğendik Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, Beğendik Ailesine sabır ve başsağlığı dilerim.” ifadelerini kullandı.

Kayseri eşrafından hayırsever İşadamı Hacı Mehmet Beğendik Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, Beğendik Ailesine sabır ve başsağlığı dilerim. — Mustafa Elitaş (@mustafaelitas) 9 Ocak 2018