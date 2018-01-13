İstanbul’un göbeğinde kritik imar değişikliği

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2 yıl önce otel yapmak istediği Şişli Darülaceze binasının arkasındaki kıymetli arazi için son karar verildi. 6 dönümlük araziye sosyal ve kültürel tesis yapılacak. Parselin altı da otopark olacak.

Şişli'deki tarihi Darülaceze binasının hemen arkasında bulunan 6 bin 290 metrekarelik kuruma ait arazinin kaderi belli oldu. 2005 tarihli planlarda “sağlık tesisi alanı” fonksiyonu verilen ve şu an açık otopark olarak kullanılan arazinin imarını değiştirmek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Darülaceze Başkanlığı 2015 yılında İBB'ye başvurmuştu. Tarihi binanın hemen arkasında İstanbul'un en değerli noktalarından birine 15 katlı otel ve özel hastane yapmak için yapılan başvuru İBB tarafından reddedilmişti. 2 yıl sonra arazinin imar durumu tekrar İBB Meclisi'ne geldi. 12 Ocak tarihli İBB Meclis oturumunda arazinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olarak hizmet vermekte olan Darülaceze Başkanlığı hizmet alanının genişletilmesi için “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”na alınması talep edildi.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DE EKLENDİ

Talebe İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olumsuz görüş verdi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, olumsuz görüş doğrultusunda düzenleme yaparak yeni binanın giriş katının uygun bölümüne ana girişi ayrı ve müstakil olacak şekilde 5 hekimlik Aile Sağlık Merkezi yapılıp bedelsiz ve süresiz Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilmesini kararlaştırıp plana ekledi. Şimdi 6 dönümlük arazide; öğrenci yurdu, ticari park, kurs, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakım evi, rehabilitasyon merkezi, sığınma evi, ibadet alanı ile her türlü sosyal, kültürel, sağlık, eğitim ve konaklama gibi ihtiyaçlara yönelik birimler yer alabilecek. Arazinin altına zemin altı otopark yapılacak.

TESİSLER DARÜLACEZE'NİN YÜKSEKLİĞİNİ GEÇEMEYECEK

Plan bu haliyle İBB Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi. Karara muhalefet eden CHP'li meclis üyesi Tarık Balyalı, “Değişikliğe kamu kullanımı ile ilgili soru işaretleri giderilemediği için ret oyu kullandık” dedi. CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ da bu arazinin yaşlılar için yeşil alan olarak düzenlenmesi gerektiğini belirterek “Her yere ticari gözle bakmaktan vazgeçin” diye konuştu. Eleştiriler üzerine açıklama yapan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Hadi Diler de arazinin arkasında bulunan Darülaceze binasının tescilli yapı olduğunu ve buraya inşa edilecek tesislerin saçak kotunun Darülaceze binasını geçmeyeceğini söyledi.