İşte 2018’in tatil günleri

Çalışanların yeni yılda en çok merak ettikleri konuların başında tatil günleri geliyor. Bir çok çalışan tatil planlarını bu günlere göre yapıyor. Hal böyleyken, TatilBudur.com gazetelere verdiği ilanla çalışanların tatil planı yapmasını son derece kolaylaştıracak gibi. Çünkü bu ilanda 2018 yılının resmi tatil günleri gösteriliyor.

Bireysel hizmetlerden kitle turizmine kadar turizmde tüm ürün çeşitleriyle hizmet veren TatilBudur.com gazetelere verdiği ilanla vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birine ışık tuttu. TatilBudur.com’un ilanında 2018 yılının tatil günleri, takvim üzerinde işaretlenmiş şekilde gösteriliyor. Kesip saklamanızda fayda var. 2018’de hafta sonları dahil 116 gün tatil var.