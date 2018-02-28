Jeff Bezos 1 milyar dolara kapı zili şirketi aldı

120 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin adamı olan Jeff Bezos canı sıkıldıkça şirket satın alıyor. Bezos 1 milyar dolara kapı zili sistemleri üreten Ring isimli şirketi satın aldı.

Dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos'u durdurmak imkansız… Gazete alıyor (Washington Post), manav alıyor (Whole Foods), film stüdyosu alıyor… Alıyor da alıyor… Bezos en son Ring isimli görüntülü kapı zili üreten bir şirketi 1 milyar dolara satın aldı.

Bu satın almanın Bezos'un Amazon ile gerçekleştirmek istediği akıllı ev projesine bir yatırım gibi yorumlanıyor.

Bezos Alexa sesli iletişim asistanı teknolojisiyle akıllı evi yaygınlaştırma peşinde.

Amazon sadece geçen sene 13.7 milyar dolara Whole Foods'u, 1 milyar dolara video platformu Twitch'i ve 800 milyon dolara robot üreten bir şirket olan Kiva Systems'i satın aldı.

Amazon'dan satın almaya ilişkin yapılan açıklamada, “Ring gibi yetenekli bir ekiple çalışmak için heyecanlıyız, evleri daha güvenli yapmak istiyoruz” diye konuştu.