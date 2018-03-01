Kanal İstanbul için ilk tarih belli oldu

2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘çılgın proje’ olarak açıkladığı Kanal İstanbul projesinde yeni bir gelişme yaşandı. Kanal İstanbul projesinin 26 Şubat günü başlatılan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında yapılacak ilk halkın katılımı toplantısının 27 Mart 2018 günü gerçekleştirileceği duyuruldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nce yapılması planlanan Kanal İstanbul (Kıyı Yapıları, Yat Limanları, Konteyner Limanları ve Lojistik Merkezle, Denizden Alan Kazanımı, Dip Taraması, Beton Santralleri Dâhil) projesi ile ilgili ÇED sürecinin başladığı ve başvuru dosyasının halkın görüşüne açıldığı kaydedildi. Halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliği'nin 9. maddesi gereğince 27 Mart 2018 tarihinde ‘Halkın Katılım Toplantısı' düzenleneceği açıklandı. ÇED başvuru dosyasını incelemek isteyenlerin Bakanlık merkezinde veya İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebileceği ifade edildi. 27 Mart günü yapılacak katılım toplantısının yerinin ve saatinin yönetmelik gereği toplantı tarihinden 10 gün önce ilan edileceği öğrenildi.

ÇILGIN PROJENİN AYRINTILARI

45 kilometre uzunluğundaki kanal, Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinden geçiyor. Kanal; Küçükçekmece Gölü'nden başlayarak, Sazlıdere Baraj havzası boyunca devam edip Sazlıbosna Köyü'nü geçerek Dursunköy'ün doğusuna ulaşıp Baklalı Köyü'nü geçtikten sonra Terkos Gölü'nün doğusunda Karadeniz'e ulaşacak.