Kanal İstanbul’un sondaj çalışmaları görüntülendi!

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan Kanal İstanbul'un güzergahını açıkladığı sırada TV kanalları sondaj çalışmalarını ekrana verdi. Kanal İstanbul projesi ilk olarak 2011 yılında duyurulmuştu. Projenin güzergahı 7 yıl içinde belirlenirken sondaj çalışması ise anında gerçekleşti.

Marmara Denizi ve Karadeniz'i birleştiren yapay su yolu projesi ‘Kanal İstanbul' için Küçükçekmece Sahilinde başlayan sondaj çalışmaları havadan görüntülendi.

2011 yılından bu yana gündemde olan Kanal İstanbul projesi için ilk kazma Küçükçekmece Sahilinde vuruldu.

Sabah saat 09.30 itibariyle sondaj çalışmalarına başlayan ekipler, büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürürken, yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.

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İHA