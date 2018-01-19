Konut satış istatistikleri açıklandı

Türkiye genelinde 2017 yılında 1 milyon 409 bin 314 konut satışı ile rekor kırıldı. 2016 yılında 1 milyon 341 bin konut satılmıştı.

Konut satışları 2017 yılında bir önceki yıla göre %5,1 artış gösterdi. Konut satışlarında 2017 yılında, İstanbul 238 383 konut satışı ve %16,9 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 150.561 konut satışı ve %10,7 pay ile Ankara, 84 184 konut satışı ve %6 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 124 konut ile Hakkari'de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 473 099 tanesi ipotekli, 936.215 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.

Türkiye'de 2017 Aralık ayında 132 972 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,8 oranında azalarak 132 972 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 932 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 868 konut satışı ve %9,7 pay ile Ankara, 8 305 konut satışı ve %6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 11 konut ile Hakkari ve Ardahan, 52 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları 2017 Aralık ayında 34 029 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %30,7 oranında azalış göstererek 34 029 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %25,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 516 konut satışı ve %19,1 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %45,5 ile Ardahan oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 98 943 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 oranında artarak 98_943 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 16 416 konut satışı ve %16,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %71,6 oldu. Ankara 9 101 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 6 061 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konut ile Ardahan oldu.

Konut satışlarında 66 661 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 azalarak 66 661 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %50,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 11 512 konut satışı ve %17,3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 5 119 konut satışı ile Ankara ve 3 885 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 66 311 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5 azalış göstererek 66_311 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 11 420 konut satışı ve %17,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %49,8 oldu. Ankara 7 749 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 420 konut satışı ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde 2017 yılında yabancılara 22 234 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları 2017 yılında bir önceki yıla göre %22,2 oranında arttı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2017 yılında ilk sırayı 8 182 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 4_707 konut ile Antalya aldı. Antalya’yı 1 474 konut satışı ile Bursa ve 1 079 konut satışı ile Yalova izledi.

Yabancılara 2017 yılı Aralık ayında ise 2 164 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Aralık 2017'de ilk sırayı 802 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 378 konut satışı ile Antalya, 188 konut satışı ile Bursa, 141 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Irak vatandaşları 2017 yılında Türkiye’den 3 805 konut satın aldı. Irak’ı 3 345 konut ile Suudi Arabistan, 1 691 konut ile Kuveyt, 1 331 konut ile Rusya Federasyonu ve 1 078 konut ile Afganistan izledi.

Aralık ayında ise Irak vatandaşları Türkiye'den 418 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 271 konut ile Suudi Arabistan, 151 konut ile Kuveyt ve 129 konut ile Rusya Federasyonu izledi.

Türkiye'de 2017 yılında erkekler 837 928, kadınlar 409 453 konut sahibi oldu

Türkiye genelinde 2017 yılında, erkekler %59,4 pay ile 837 928, kadınlar %29,1 pay ile 409 453 konut sahibi olurken, %2,1 pay ile 29 178 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı. İstanbul 64_147 konut satışı ve %15,7 payla Türkiye’de kadınlar tarafından en fazla konut satın alınan il oldu. İstanbul'da 137 067 konut erkekler tarafından alınırken, kadınlar ve erkekler tarafından ortak alınan konut sayısı 7 162 oldu. En az konut satışının gerçekleştiği iller kadınlarda 29 konut ile Ardahan, erkeklerde 89 konut ile Hakkari oldu.

‘BEKLEDİĞİMİZ BİR REKORDU’

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur konut satış rakamları hakkında yaptığı açıklamada, “Türkiye’de 2017’de satılan konut sayısı 2016’ya göre yüzde 5,1 artarak 1 milyon 409 bin 314 oldu. Bu sene de Avrupa birincisi olduğumuz bu rakam aslında beklediğimiz bir rekordu. Bunda Türkiye'de oluşan konut ihtiyacının yanı sıra, devletin yasal düzenlemelerle getirdiği teşvikler ve Emlak Konut GYO öncülüğünde ülkemizde ilk kez uygulanan ‘240 ay vade' gibi kampanyaların da önemli etkisi oldu.” ifadelerini kullnadı.