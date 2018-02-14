Korsan bürolar can yakıyor

Tahsilat yapan yetkisiz bürolar vatandaşı dolandırıyor. Yetkili olmadığı halde tahsilat yapan korsan bürolara yatırılan fatura ücretleri ilgili kuruma ödenmediği için vatandaş bir faturayı 2 kere ödemek zorunda kalıyor.

Yetkili olmamasına rağmen fatura tahsilatı yapan korsan büroların sayısı her geçen gün artıyor. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bu korsan büroların sayısının 850'yi bulduğu ve bir ayda yaptıkları sadece elektrik faturası tahsilatı adedinin 700 bin civarında olduğu belirtiliyor. Elektrik faturalarındaki korsan tahsilatın ayda 70 milyon TL'ye ulaştığı, su ve doğalgaz gibi diğer faturalar da eklenince bu rakamın 3-4 katına çıktığı ifade ediliyor.

Korsan tahsilat bürolarının denetlenmediğini söyleyen CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, buralara yatırılan faturaların ilgili kurumlara ödenmeme riskinin yüksek olduğunu vurguladı. Bu büroların tahsilatları toplayıp bir gecede ortadan kaybolduğuna dikkat çeken Bakal, “Vatandaş faturasının ödendiğini sanıyor ama ödenmiyor. Daha sonra yeniden faturasını ödemek zorunda kalıyor” dedi.

HALK BİLGİLENDİRİLMELİ

Her yıl düzenli yapılan ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'nun açıklandığı toplantıda konuşan Bakal, kendilerinin 300 adet fatura tahsilat ofisi olduğunu, tüketicilerin bunları tercih ederek korsan bürolara dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Korsan bürolar konusunda vatandaşın daha çok bilgilendirilmesi gerektiğini dile getiren Bakal, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 4.5 milyon aboneleri olduğu, yaklaşık 700 bin abonelerinin bu büroları kullandığını söyledi. Bakal, bu rakamın çok yüksek olduğunu ve bunu aşağı çekmek için çalıştıklarını kaydetti.

ABONELİK ZORUNLU OLACAK

Meskende oturan binlerce kişinin elektrik aboneliğini üzerine almadığına dikkat çeken Bakal, “Bölgemizde 660 bin tesisatta kendi adına kayıtlı olmadan usulsüz olarak enerji tüketildiğini tahmin ediyoruz. En büyük sorunlardan biri de bu. Bu yıl sıkı denetimler başlıyor. Aboneliği üzerine almayanın elektrikleri kesilecek ve kesme bağlama ücretinin 5 katı ceza verilecek. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) bu işin sıkı takipçisi olacak” diye konuştu.

Kendi bölgelerinde yabancı uyruklu kişilerin abonelik sayısının arttığını ifade eden Bakal, geçtiğimiz yıl yabancı abone sayısının 2016'ya oranla yüzde 25 artışla 46 bin 333'e çıktığını söyledi. 155 farklı ülkeden abone geldiğini aktaran Bakal, en yüksek yabancı başvuru sayısının 11 bin 423 ile Esenyurt'ta olduğunu dile getirdi.

İstanbul günden güne büyüyor

Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'nu değerlendiren Halit Bakal, 2017'de yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip İstanbul Avrupa Yakası'nda bir önceki yıla oranla yüzde 24 artışla 610 bin taşınma hareketliliğinin gözlendiğini söyledi.

Kentsel dönüşüm nedeniyle 22 bin 367 abonenin tahliye talebinde bulunduğunu anlatan Bakal, bu alanda en büyük talebin de Küçükçekmece İlçesi'nden geldiğini kaydetti. Son 2 yıldaki taşınma hareketliliğinin 1 milyon 102 bini bulduğunu belirten Bakal, elde edilen verilerin İstanbul'un her geçen gün büyüdüğünü ve yenilendiğini gözler önüne serdiğini ifade etti.