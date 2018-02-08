Kripto parayı en çok seven lider: Maduro

Devletler kripto paralara karşı önlem üstüne önlem alırken Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro krizin çıkışını kripto paralarda görüyor.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üye devletlerine, petrol destekli kripto para ticareti için ortak bir platform oluşturma çağrısında bulundu.

Venezuela Ekonomi Bakanı´nın Aralık ayı sonu yaptığı açıklamada, ülke genelindeki ekonomik ablukadan kurtulmak için gerçekleştirilebilecek en mantıklı eylemin kripto para piyasasına katılmak olduğunu söylemesinin ardından, “Petrocoin” adıyla Venezuela´nın sanal para birimleri piyasasına gireceği duyurulmuştu.

Venezuela ulusal vergi, harç ve kamu hizmetleri ödemelerinde kullanılabilecek olan petrol destekli Petrocoin´in ön satışına hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Maduro Salı günü OPEC Genel Sekreteri Mohammed Barkindo ile yaptığı görüşmede OPEC üye ülkelerini petrol destekli kripto para birimi Petrocoin ticareti ve yatırımı için bir platform oluşturmaya davet etti.

Maduro, Petrocoin platformunun diğer ülkelere de açık olacağını belirtirken, “OPEC üye ülkeleri ve diğer ülkelere petrol destekli bir kripto para platformu için resmi bir davet göndereceğim. Mohammed Barkindo´ya Petrocoin´in yararlarından bahsettim. Kripto para birimlerinin dünyanın geleceği olduğunu düşünüyorum. Venezuela halkı gibi ben de bu girişim için oldukça heyecanlıyım” dedi.

Petrocoin teknik raporunda, “Venezuela Bolivar Cumhuriyeti, Petrocoin´in ulusal vergi, harç, prim ödemeleri ve kamu hizmetleri için bir ödeme şekli olarak kabul edeceğini garanti ediyor. Venezuela hükümeti, iç pazarda Petrocoin kullanımını teşvik etmek ve kripto para biriminin dünyadaki kabulünü teşvik etmek için çaba göstermeye hazırdır. Devlet, ulusal ve uluslararası kullanıcı tabanının büyümesini teşvik ederek Petrocoin kabulünün taahhüdünü aktif olarak üstlenecektir” denilirken, sanal para biriminin ön satışının 20 Şubat´ta ve ICO´ların (ilk dijital para arzı) da Mart´ta başlayacağı söylendi.

DHA