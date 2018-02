Lokantacılar yemek kartlarından dertli

Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül, yemek kartları konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

20-25 yıldır lokantacıların bu yemek kartları şirketleriyle çalıştığını ifade eden Başkan Akgül, “Biz bu şirketlere kestiğimiz her faturanın yüzde 7'sini ödüyoruz. Yüzde 8'de KDV düştüğü zaman yüzde 15'e çıkıyor. Biz bu paralar şirketlerden 1 ay sonra falan hesabımıza geçiyor. Bu da tabi ki esnafta bir sıkıntıya neden oluyor. Biz fatura keserken KDV'yi peşin yatırıyoruz ama para hesabımıza 1 ay sonra yüzde 7 düşük olarak geçiyor. Lokantacılar Federasyonunun yemek kartlarıyla ilgili bir çalışması vardı. O da 2-3 yıldan beri çalışması devam ediyor. Ama herhangi bir gelişme yok şuanda” dedi.

ÇOĞU YABANCILARIN TEKELİNDE

Yemek kartının birçok maliyetle boğuşan lokantacıyı daha da sıkıntıya soktuğunu vurgulayan Akgül, “Çalışansınız karnınızı doyuracak bir lokanta arıyorsunuz ancak olmazsa olmazlarınız var. Gideceğiniz yerin yemekleri hem lezzetli olmalı, hem temiz olmalı, hem ucuz olmalı bir de işyerinizin size vermiş olduğu yemek kartının geçtiği bir yer olmalı. Cebinden para çıkmayacak olan tüketici için bulunmaz bir nimet. Ancak lokantacı esnafı için durum aynı mı? Zaten Lokantacı esnafı her geçen gün artan et, yağ, yakacak maliyeti ile boğuşurken bir de yemek kartlarıyla yapılan her ödeme o gün kasaya eksik para girmesi demek. Örneğin 10 liralık yenen bir yemeğin karşılığında tahsil edilecek para 8,50 liradır. Hem de 30 gün sonunda kasasına girecek olan 8,50 lira. Üstelik 3 ayda bir bu firmaların yaptığı 30 TL ile 50 TL arasında değişen makine kullanım bedelleri hariç. 20-25 yıl önce hayatımıza giren yemek kartlarının büyük çoğunluğunun yabancı tekelinde olması Türk Lokantacısının sırtından kazanılan paralarında kar payları adı altında Türkiye'den gitmesi demektir” dedi. Büyük lokantalarda kullanılan yemek kartının yüzde 35-40'lara vardığını kaydeden Akgül, “Biz yemek kartlarında yüzde 7 düşük almamıza rağmen bu kart marketlerde de kullanılıyor. Büyük bir sıkıntımızda o. Gidiyor marketten alışveriş yapıyor yemek kartından geçiyor” diye konuştu.

ESNAF TESK KART’TAN MEMNUN

TESK tarafından hayata geçirilen TESK Kart'tan da bahseden Akgül, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e çalışmadan dolayı teşekkür etti. Akgül, “Bir tarafta durum böyle iken diğer tarafta TESK'in Türkiye genelinde 2 milyon esnafımızın hiçbir bedel ödemeden hem aile bütçelerine hem de işyeri bütçelerine katkı sağlayacağı TESK kam çıkarmıştır. TESK kart anlaşmalı üye işyerinden yapacakları alışverişlerde indirim sağlayacak bir karttır. Anlaşmalı üye işyerlerinde akaryakıtta yüzde 8, sağlıkta yüzde 25, eğitimde yüzde 10 ve sinemada yüzde 50'ye varan indirimden yararlanabileceklerdir. Esnafımızı sıkıntılardan kurtaracak gelişmelerin yaşanacağı güzel günler diliyorum. Alışveriş ettiğimiz anlaşmalı firmalarda, yüzde 7, yüzde 8, yüzde 15 gibi düşük alışverişler yapıyoruz. Bu kart sadece ve sadece esnaf ve sanatkarı ilgilendiriyor. Esnaf bu kartla alışverişini ucuz yapıyor” dedi.

İHA