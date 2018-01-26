McDonalds şaşırttı! Farkı görebildiniz mi? Burgerleri fotoşoplamış…

McDonalds'ın sitesine koyduğu burgerlerin fotoşopsuz hali ortaya çıktı. Düzenlenmiş fotoğraflar ile orjinal fotoğraflar arasındaki fark dikkat çekti.

Businnes Insider’da yer alan habere göre fotoğraflara dikkatli bakıldığında McDonalds’ın burgerlerin etini daha dolgun göstermek, ekmeklerin renklerini daha parlak ve pürüzsüz yapmak için küçük müdahaleler yaptığı anlaşılıyor.

McDonalds 2012 yılında da menülerinin reklamlarındaki gibi olmamasından dolayı benzer bir durum yaşanmıştı.

McDonalds Businnes Insider’ın yorum isteğine ise yanıt vermedi.

İşte McDonald’ın sitesinde bulunan orijinal ve düzeltilmiş fotoğraflar arasındaki farklılıklar.

McDonalds’ın en çok tercih edilen menülerinden Big Mac

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Sosisli bisküvi en büyük rötuşun yapıldığı menülerden biri

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Cheeseburgerde de küçük düzeltmeler yapılmış ve peynir dilimindeki parlaklık biraz artırılmış.

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McMuffin burgeri de biraz düzeltmeye ihtiyaç duymuş.

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Pişmiş elmalı turtada da düzeltme yapılmış.

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İçecekler de düzenlemelerden muaf tutulmamış.

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Elma dilimleri gibi meyve ve sebzeler de rötuşlanmış.

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