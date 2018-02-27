Medya devinden Sky’a 31 milyar dolarlık teklif!

ABD merkezli medya devi Comcast, çoğunluk hissesinin satışı konusunda Fox ile anlaşan Sky grubuna 31 milyar dolarlık satın alma teklifinde bulundu. Yaşanan bu gelişmelerin Sky'ı satın almak için Fox ile Comcast arasında bir teklif savaşına dönüşebileceği belirtildi.

NBC ve Universal Pictures’a sahip olan Comcast, hisse başına 12.50 pound teklif ettiğini açıkladı. Bu öneri, 21st Century Fox tarafından kabul edilen 10.75 liradan önemli derecede yüksek. Comcast Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Brian L. Roberts yaptığı açıklamada, “Sky’ın olağanüstü bir şirket olduğuna ve İngiltere, İtalya ve Almanya’da 23 milyon müşteriye ve lider konuma sahip.” dedi.

CNBC’nin haberine göre; İngiltere merkezli Sky hisseleri bugün yüzde 20 arttı. Comcast, Sky’ın hisselerinin yüzde 50’sinden fazlasını satın almak istediğini belirtti. Roberts, Salı günü yatırımcılarla yaptığı bir konferans görüşmesinde Comcast-Sky anlaşmasının eğlence ve teknolojide “benzersiz bir lider” oluşturabilecek “mükemmel uyum” olacağını söyledi.

GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Roberts, İngiltere’nin iş yapmak için mükemmel bir yer olacağını ve Comcast’in Sky’ı şirketin Avrupa’daki büyümesi için bir platform olarak kullanmayı planladığını söyledi. Roberts “Sky’ın işini korumak ve geliştirmek istiyoruz, Comcast ailesine Sky’ı eklemek, uluslararası gelirlerimizi yüzde 9’dan yüzde 25’e çıkaracak ve bu işletmelerin birleşmesiyle büyümek için önemli fırsatlar olduğuna inanıyoruz” dedi.

TEKLİF SAVAŞI OLABİLİR



Yaşanan bu gelişmelerin Sky’ı devralmak için şiddetli bir ihale savaşı başlatması bekleniyor. CCS Insight’ın multiplay ve medya Başkan Yardımcısı Paolo Pescatore CNBC’ye telefonda “Bence şu anda Sky için bir teklif savaşı gerçekleştireceğiz” dedi. Cenkos Securities’teki dijital ve medya analisti Alex De Groote ise, Comcast’ın teklifinin büyük olasılıkla “tam teşekküllü” bir açık artırmaya dönüşeceğine inandığını açıkladı.