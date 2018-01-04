Mehmet Şimşek’ten Beşiktaş’a cari açık tebriği

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek BBC'nin Cenk Tosun'un 30 milyon euro bedelle Everton'a satılmasına ilişkin 'cari açığa katkısından dolayı' Beşiktaş'a teşekkür etti. Türkiye'nin Ekim 2016 ve Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleşen cari açığının kapanması için ise 1160 tane Cenk Tosun satılması gerekiyor.

1160 TANE CENK LAZIM

Türkiye’nin cari açığı Ekim 2016 ve Ekim 2017 tarihleri arasında 41 milyar 900 milyon dolar. BBC’nin iddiasına göre Everton kulübü, Beşiktaş’a Cenk Tosun için 27 milyon sterlin yani 30 milyon euro vermeyi kabul etti. 30 milyon euro ise 36 milyon 100 bin dolar ediyor. Yani eğer gerçekleşirse, Cenk Tosun Everton’a, 36 milyon 100 bin dolara transfer olmuş olacak. Türkiye’nin söz konusu tarihlerde gerçekleşen cari açığını kapatmak için ise kaç tane Cenk Tosun’a ihtiyaç olduğunu hesapladık. Buna göre Türkiye’nin 41 milyar 900 milyon dolar olan cari açığını kapatmak için 1.160 tane Cenk Tosun satması gerekiyor.

Cenk Tosun O Ses Türkiye’nin yılbaşı programında bir de performans sergilemişti.