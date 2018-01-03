Memur maaşları ne kadar oldu? İşte memurların 2018 maaşları

Açıklanan aralık ayı enflasyonuyla memur, memur emeklisi, işçi emeklisi herkes yüzde 5.69 zam almış olacak. İşte öğretmeninden, üniversite mezunu memuruna kadar zamlı maaşlar...

Memur ve memur emeklileri 15 Ocak'ta yüzde 4 zam toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1.69 da enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin ocak zammı toplamda yüzde 5.69'u bulacak. Gerçekleşen 6 aylık enflasyona göre zam alan işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise doğrudan yüzde 5.69 zam alacak. Peki yüzde 5.69 ile hangi memura ne kadar zam yapılacak? İşte memurların aldıkları zam ve 2018 maaşları:

Müsteşar (Derece: 1/4) 11.029 Zam: 594 TL

Genel Müdür (Derece:1/4) 9.674 Zam: 521 TL

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 5.081 Zam: 274 TL

Memur (Üniversite mezunu) 3.119 Zam: 168

Öğretmen 3.909 Zam: 210 TL

Kaymakam 8.884 Zam: 478 TL

Başkomiser 5.077 Zam: 273 TL

Polis memuru 4.440 Zam: 239 TL

Uzman Doktor 5.924 Zam: 319 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 3.796 Zam: 204 TL

Mühendis 5.187 Zam:279 TL

Teknisyen (Üniversite mezunu) 3.248 Zam: 175 TL

Profesör 8.366 Zam: 450 TL

Araştırma Görevlisi 4.922 Zam: 265 TL

Vaiz 4.065 Zam: 219 TL

Avukat 4.951 Zam: 267 TL

En düşük emekli memur maaşı 1.910

En düşük işçi emeklisi maaşı (2000 sonrası) 939

En düşük işçi emeklisi (2000 öncesi) 1.545

En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı 1.144

Açıklanan zamlardan sonra usta tiyatrocu Levent Kırca'nın yıllar önce oynadığı zam skeci akıllara geldi. Sosyal medyada oldukça çok paylaşılan skeç günün en çok izlenen videosu oldu.