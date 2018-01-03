Memur maaşları ne kadar oldu? İşte memurların 2018 maaşları

Açıklanan aralık ayı enflasyonuyla memur, memur emeklisi, işçi emeklisi herkes yüzde 5.69 zam almış olacak. İşte öğretmeninden, üniversite mezunu memuruna kadar zamlı maaşlar...
Memur ve memur emeklileri 15 Ocak'ta yüzde 4 zam toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1.69 da enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin ocak zammı toplamda yüzde 5.69'u bulacak. Gerçekleşen 6 aylık enflasyona göre zam alan işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise doğrudan yüzde 5.69 zam alacak. Peki yüzde 5.69 ile hangi memura ne kadar zam yapılacak? İşte memurların aldıkları zam ve 2018 maaşları:
Müsteşar (Derece: 1/4)
11.029
Zam: 594 TL
Genel Müdür (Derece:1/4)
9.674
Zam: 521 TL
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)
5.081
Zam: 274 TL
Memur (Üniversite mezunu)
3.119
Zam: 168
Öğretmen
3.909
Zam: 210 TL
Kaymakam
8.884
Zam: 478 TL
Başkomiser
5.077
Zam: 273 TL
Polis memuru
4.440
Zam: 239 TL
Uzman Doktor
5.924
Zam: 319 TL
Hemşire (Üniversite mezunu)
3.796
Zam: 204 TL
Mühendis
5.187
Zam:279 TL
Teknisyen (Üniversite mezunu)
3.248
Zam: 175 TL
Profesör
8.366
Zam: 450 TL
Araştırma Görevlisi
4.922
Zam: 265 TL
Vaiz
4.065
Zam: 219 TL
Avukat
4.951
Zam: 267 TL
EMEKLİ MAAŞLARI:
En düşük emekli memur maaşı
1.910
En düşük işçi emeklisi maaşı (2000 sonrası)
939
En düşük işçi emeklisi (2000 öncesi)
1.545
En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı
1.144
Açıklanan zamlardan sonra usta tiyatrocu Levent Kırca'nın yıllar önce oynadığı zam skeci akıllara geldi. Sosyal medyada oldukça çok paylaşılan skeç günün en çok izlenen videosu oldu.
Son güncelleme: 12:4003.01.2018