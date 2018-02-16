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Meral Akşener TÜSİAD’ı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ile bir araya geldi.

Sozcu.com.tr
17:1716 Şubat 2018
Haberler Ekonomi
Meral Akşener TÜSİAD’ı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün TÜSİAD’ı ziyaret ederek, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki heyet ile biraraya geldi.

TÜSİAD Genel Merkezi’nde basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret kapsamında, başta Türkiye ekonomisi olmak üzere, istihdam, dijital dönüşüm, sanayi 4.0, eğitim, girişimcilik ve gençlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Son güncelleme: 17:1816.02.2018
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