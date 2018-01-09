Meyve ürünlerinin üretim miktarı 21 milyon tona yaklaştı

TÜİK'in açıkladığı bitkisel üretim 2017 yıl sonu verilerine göre, bu yıl bir önceki yıla göre yüzde 9,7 oranında artan meyve ürünlerinin üretim miktarı 20 milyon 809 bin tona ulaştı. Verimli bir narenciye sezonu beklediklerini ifade eden Olmuksan IP Türkiye Genel Müdürü Ergun Hepvar, “TÜİK verilerine paralel olarak yaş narenciye sezonunda önümüzdeki iki ayda ciddi bir yükseliş olacağını tahmin ediyoruz. Buna bağlı olarak 2016'ya göre yüzde 15'e varan oranda satış artışı yakalayacağımızı düşünüyoruz” dedi.

TÜİK Aralık 2017’de bitkisel üretim yıl sonu verilerini açıkladı. Buna göre; üretim miktarları 2017’de bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,2, sebzelerde yüzde 1,8 ve meyvelerde yüzde 9,7 oranında artış gösterdi. Üretim miktarları 2017 yılında tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 68 milyon 61 bin ton, sebzelerde 30 milyon 826 bin ton ve meyvelerde 20 milyon 809 bin ton olarak gerçekleşti.

Sebze-meyve ürünlerinden en dikkat çeken artış ve azalış verileri ise şöyle: Sebze grubunda yer alan domateste yüzde 1,2, karpuzda yüzde 2,1, salçalık kapya biberde yüzde 15,7 oranında artış oldu. Öte yandan üretim miktarı kavunda yüzde 2,2, sivri biberde yüzde 2,3 ve taze fasulyede yüzde 1,3 oranında azaldı.

Meyveler içinde üretim artışı gerçekleşen ürünler sırasıyla yüzde 34,9 ile kayısı, yüzde 14,4 ile kiraz ve yüzde 3,6 ile şeftali olurken sert kabuklu meyvelerden Antep fıstığında yüzde 54,1 oranında azalış görüldü.

“2016’YA GÖRE YÜZDE 15 DAHA FAZLA SATIŞ BEKLİYORUZ”

Narenciye ürünlerinin zorlu sevkiyat koşullarına uygun havalı kutular üreten Olmuksan IP Türkiye’nin genel müdürü Ergun Hepvar, yaş-meyve sebze sezonu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. TÜİK verileriyle paralel ilerleyen bir narenciye sezonu geçirdiklerini ifade eden Hepvar, “TÜİK verilerine göre meyve ürünlerinin üretim miktarının arttığı güzel bir yıl geçirdik. Biz de bu verilere ve müşterilerimizle olan görüşmelerimize dayanarak narenciye sezonunda önümüzdeki iki ayda sağlıklı bir yükseliş bekliyoruz. Bu yükseliş sektörümüzün zaten kuvvetli giden büyüme trendini daha da canlandıracak” dedi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin 2017 verilerini de değerlendiren Hepvar, şöyle konuştu: “AKIB’e göre, narenciyede 2017’de önceki yıla kıyasla miktar bazında yüzde 11’lik bir artış var. 2017’de mandarinde yüzde 7 ve limonda yüzde 6 artış olduğu görülüyor. Bu ürünlerin bir yerden başka bir yere sağlıklı koşullarda taşınması çok önem taşıyor. Akıllı havalandırma sistemi ile ürettiğimiz oluklu mukavva kutular sayesinde limon ve mandalina gibi en hassas ürünler dahi fazladan üç gün daha taze kalıyor. Narenciye sezonuyla birlikte sağlıklı, çevreci ve ekonomik oluklu mukavva ürünlerimizle geçen yıla göre satış tonajımızda yüzde 15 artış rakamına ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Olmuksan IP olarak narenciye taşımacılığında sunduğumuz çözümlerle bu sezonda da tercih edilen marka olacağız. Bu alanda geliştirdiğimiz V50 Havalı Kutu çözümümüzle, Design Turkey Tasarım Ödülleri’nde ‘2017 İyi Tasarım Ödülü’nün sahibi olduk. Bundan dolayı çok mutluyuz.”