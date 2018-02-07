Mısır’dan Türkiye’yi de ilgilendiren doğalgaz açıklaması

Mısır, Akdeniz'in doğusunda doğalgaz aramasına izin veren ve 2013 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile imzaladığı deniz sınırını belirleme anlaşması uyarınca sahip olduğu ekonomik haklarının ihlal edilmesine karşı açıklamalarda bulundu.

Büyük boyutlu bir doğalgaz sahası olan Zohr’un 2015 yılında bulunması, Akdeniz’in doğusunda gaz arama yarışına yol açtı. Doğu Akdeniz’de, enerji ihtiyacı içinde olan Avrupa için önemli doğalgaz yatakları bulunduğu düşünülüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Türkiye’nin yakında Akdeniz’in doğusunda hidrokarbon arama çalışmalarına başlayacağını açıklaması, Türkiye’nin Mısır’ın Güney Kıbrıs ile arasındaki 2013 anlaşmasına itirazı olarak görülüyor. Çavuşoğlu, Yunan Kathimerini gazetesinde Pazar günü yayımlanan söyleşisinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni “Doğu Akdeniz’de tek taraflı hidrokarbon faaliyetleri” yürütmekle suçladı.

Çavuşoğlu “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, adanın ortak sahipleri olarak, çevresindeki doğal kaynaklar üzerinde vazgeçilmez haklara sahiptir” dedi.

Buna karşılık, Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeid, 2013 anlaşmasına itiraz etmek için yapılan herhangi bir girişime karşı uyarıda bulunarak bu anlaşmanın Birleşmiş Milletler’de kayda geçirilmiş olduğunu söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ebu Zeid, Mısır’ın o bölgedeki haklarını ihlal etme ya da azaltma girişimlerine karşı uyarıda bulundu ve böyle girişimlerin reddedildiğini ve karşı konulacağını” belirtti.

Mısır’da 2011 yılında yaşanan halk ayaklanmasının ardından demokratik bir seçimle cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, 2013 yılında yönetimine karşı yapılan yaygın gösteriler üzerine Abdül Fettah el Sisi önderliğinde bir askeri darbeyle devrilmiş ve tutuklanmıştı.

O zamandan beri Ankara ve Kahire arasında gergin ilişkiler devam ediyor.

REUTERS