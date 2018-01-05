Ne zaman emekli olurum? Emeklilik sorgulama ekranı

Emeklilik sorgulaması nasıl yapılır? sorusu emekli olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günümüzde birçok devlet dairesi işlemleri internet üzerinden yapılabiliyor. Ne zaman emekli olurum? Emeklilik sorgulama ekranına giriş işlemleri ve emeklilik hakkında merak edilenler haberimizde...

Emeklilik için hangi şartların sağlanması gerekiyor? Emekli olmak isteyen vatandaşın üç kriteri sağlaması gerekiyor: Yaş, prim gün sayısı, sigortalılık süresi… Ne zaman emekli olurum sorusunun cevabını devlet dairesine gitmeden internet üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte emeklilik ile ilgili bilinmesi gerekenler…

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Ne zaman emekli olabilirim uygulaması 4A, 4B ve 4C'ye tabi sigortalıların girdikleri veriler üzerine emeklilik yaş ve sürelerine göre emeklilik tarihi hesaplaması yapan uygulamadır.

Yukarıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza aşağıda yer alan ekran gelecek, bilgilerinizi bu ekrana girdikten sonra “Gönder” tuşuna tıkladıktan sonra ne zaman emekli olurum sorusunun cevabını öğrenmiş olacaksınız.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN EK ÖDEME NEDİR? KİM NE KADAR ALIR?

Yaklaşık 12 milyon emekli vergi iadesi sisteminin yerini alan ek ödeme ile ekstra gelir elde ediyor. Ek ödeme tutarı maaşa göre belirleniyor ve net maaşa eklenerek her ay ödeniyor. Maaş arttıkça ek ödeme de yükseliyor. e-devlet üzerinden emekli aylığı bilgisi kısmında net maaşınızı ve maaşınıza yapılan ek ödemeyi öğrenebilirsiniz. Ortama 1500 lira alan bir emeklinin aylık ek ödemesi 157 civarında oluyor.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Bu konuda çeşitli hesaplama formülleri ve interaktif hesaplama modülleri bulunmakta. Fakat bazen kullanıcı hatası bazen de sistemsel hatalardan ve eksikliklerden dolayı bu hesaplamalar gerçek sonucu vermeyebiliyor. e-Devlet kapısı üzerinden ilave hiçbir zahmete girmeden sadece tek bir tıkla emekli maaşımızı hesaplamamız mümkün. e-Devlet kapısı resmi kayıtlara işlenmiş doğru bilgileri kullandığından çıkacak olan sonuca tereddütsüz güvenebiliriz.

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EMEKLİLİK NEDİR?

Yaşlılık, yetişkinliğin bir uzantısı olarak yaşam süresinin ileriki döneminde fiziksel ve ruhsal değişimlerin yoğun bir şekilde görüldüğü bir evre olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 65 yaş ve üstündeki bireyleri yaşlı kabul etmektedir. Ancak bu sadece kronolojik yaşın sınırını tanımlamaktadır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte doku ve organlarda oluşan yaşlanma ise biyolojik yaşlanmadır. Öte yandan, toplumsal değerler ve kültürel yapı da yaşlının ve yaşlılığın yerini belirlemektedir.

Emeklilik, kişinin hayat içerisindeki önemli değişim dönemlerinden biridir ve sıklıkla yaşlıların karşılaştığı ilk büyük değişimdir. Emekli olan kişi öncelikle gelir kaybına uğrayacak, bunun yanında sosyal rol ve yetkileri de değişecektir. Emeklilikle birlikte yaşanan bu kayıplara uyum sağlayamayan bireyler, kendilerini değersiz, önemsiz, yalnız, boşlukta ve çaresiz hissedebilirler. Hayatlarının geri kalanını planlamakta güçlük çekebilirler. Yakınlarına yük oldukları hissine kapılır ve bazen de onlara karşı öfkeli tavırlar sergileyebilirler. Oysa emeklilikle birlikte ortaya çıkan güçlü duygular tanınıp bu yeni duruma uyum sağlandığında, emeklilik bireyin kişisel gelişimini ve hayata yeni bir bakış açısı getirebilmesini sağlayacaktır.

Çalışma yaşamları boyunca ülkemizin gelişimine büyük katkısı olan emeklilerimizin, emeklilik haklarını en iyi şekilde kullanabilmeleri, sosyal devletin önde gelen görevleri arasındadır. Söz konusu görevleri yerine getirmek amacıyla öncelikle tüm bireylere eşit kapsam ve kalitede sosyal güvenlik hizmeti verilen bir yapının oluşturulması için hazırlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile norm ve standart birliği sağlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumunca teknolojik altyapı çalışmalarına hız verilmiş olup, daha kaliteli ve sürdürülebilir hizmet verebilmek için gerek sigortacılık gerekse sağlık alanında çok çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

EMEKLİ OLMAK İÇİN SAĞLANMASI GEREKEN KOŞULLAR

Dinamik yapıya sahip sosyal güvenlik mevzuatında teknik anlamda uzun vadeli sigorta kollarından kişilere belirli ödemelerin yapılabilmesi için belli koşulların sağlanması gerekmektedir.

A. Sigortalılık Süresi

Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte (emeklilik talebinde) bulunduğu tarih, ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre olarak dikkate alınmaktadır.

B. Prim Ödeme Gün Sayısı

Prim ödeme gün sayısı; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak geçen sürelere ait gün sayısını ifade etmektedir.

C. Yaş

Yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanmasına ilişkin haklardan yararlanmak için gereken koşullardan biri de “yaş” olup, tahsis talep tarihinde aranan yaş şartı, tahsis talep tarihinden doğum tarihinin çıkartılması suretiyle tespit edilir.