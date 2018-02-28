Netflix’e Çin’den rakip

CNBC´de yer alan habere göre Pekin merkezli şirket kurulduğu 2010 yılından bu yana zarar yazmakta. Baid´ya ait şirket iQiti ABD Sermaye Piyasası Kurulu´na (SEC) Salı günü 1.5 milyar tutarında halka arz başvurusu yaptı. Şirket ABD´ye kota olan hisselerinin Nasdaq Bileşik Endeksi´nde “IQ” sembolüyle işlem görmesini planlıyor.

420 MİLYON KULLANICISI VAR

Netflix gibi çevrimiçi video ve televizyon yayını hizmeti veren iQiyi´nin 50 milyon kayıtlı üyesi, aylık 420 milyon mobil kullanıcısı var. Yapılan başvurudaki bilgilere göre halkaarzın gerçekleşmesinden sonra Baidu iQiyi´nin çoğunluk hissesine sahip olmaya devam edecek.

2010 yılından bu yana zarar yazan Pekin merkezli şirket 2017 için de 3.74 milyar yuan (592 milyon dolar) zarar yazdı. Bir önceki yıl bu zarar 3.07 milyar yuandı.

DHA