Olmuksan IP’den AR-GE’ye yatırım

Olmuksan International Paper'ın yeni AR-GE merkezi, Gebze Fabrikası bünyesinde faaliyete geçti. Olmuksan IP Türkiye'nin genel müdürü Ergun Hepvar, “AR-GE merkezimiz oluklu mukavva pazar büyümesinde aktif rol oynayacak” dedi.

Yeni AR-GE merkezini Gebze Fabrikası bünyesinde faaliyete geçiren Olmuksan IP, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı AR-GE merkezi belgesini de alarak çalışmalarına başladı.

“PAZAR BÜYÜMESİNDE AKTİF ROL OYNAYACAK”

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Olmuksan IP Türkiye Genel Müdürü Ergun Hepvar, “AR-GE merkezimizi; şirket stratejisine uygun inovatif çözüm, tasarım ve teknikler geliştirmek, yeni iş yapma şekilleriyle müşterilerimize katma değer yaratmak amacıyla hayata geçirdik. AR-GE merkezimiz, belirlenen stratejik segmentler ile kanallardaki müşteri ihtiyaçlarına odaklanarak oluklu mukavva pazar büyümesinde aktif rol oynayacak. Ayrıca iç piyasada arz pozisyonumuzu artırırken ihracatta da karlılığa pozitif katkı sağlayacak yeni pazarlar ve ürünler yaratmak açısından da çok etkili olacak” diye konuştu.