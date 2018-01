Önce rakıya sonra işkembeye zam!

Akşamcılar için 2018 çok kötü başladı. Önce rakı biraya zam geldi. Daha sonra ucuz etten dolayı sakatat pahalandı. Gece içki içtikten sonra soluğu işkembecide almak isteyen vatandaş artık iki kez düşünüyor.

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, kilosu 30 lira olan ithal etin, yağ oranı ve paket darası düşürüldüğü zaman 750 gram saf ete denk geldiğini kaydetti. Yardımcı, “Etin kilosu 30 liraya değil 38 liraya denk geliyor. KDV almasınlar biz de 38-40 liradan et satabiliriz” dedi.

‘750 GRAMA DENK GELİYOR’

Osman Yardımcı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın halka ucuz et yedirmeyi ilke edindiğini, kasaplar olarak da bunu desteklediklerini söyledi. Buna yönelik ithal edilen etin kilosunun 30 liradan yarımşar kiloluk paketler halinde satıldığını hatırlatan Yardımcı, bu 1 kilo etin 200 gramının yağ olduğunu, bunun paketin üstündeki yazıdan anlaşıldığını kaydetti. Yardımcı, “Bir kilo etten 200 gramı düşersek 800 gram eder. Yarımşar kilo olduğu için iki ayrı paketin darasını 25’şer gram olarak düşersek et 750 grama denk gelir” diye konuştu.

UCUZ ET SAKATAT VE KELLE FİYATINI ARTIRDI

Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, ithal ucuz etin sakatatı da tehlikeye soktuğunu belirtti. Kış aylarında sakatatın çok önemli olduğunu dile getiren Yardımcı, şöyle konuştu:

“Dışardan canlı hayvan getirip burada kesilirse derisi de sakatatı da bize kalır. Biz dışarıdan eti getirdiğimizde hem derici zarar ediyor hem sakatat bulma sıkıntısı baş gösteriyor. Kesim az olduğu için elimizdeki sakatatların da fiyatı artıyor. Ciğer ile etin arasında en azından 10 lira fark olması gerekiyor. Şimdi ciğerin fiyatı nerede ise ete yaklaştı, 35 lira dolayında satılıyor. Yarın bu kelleye de yansıyacak. Sakatatçılar son günlerde bizi sık sık mal yokluğundan dolayı arıyor.”

DHA