Ora AVM’den devletin zararı 5 yılda 482 milyon TL arttı

Ziraat Bankası'nın 258 milyon euro kredi verdiği Ora AVM'den kamunun 1.2 milyar TL alacağı bulunuyor. Son 5 yılda zarar 482 milyon TL arttı.

Bayrampaşa'daki Ora AVM 2013 yılından beri boş duruyor. Projeye ilk etapta Garanti Bankası'ndan 118 milyon Euro kredi verilmişti.

Daha sonra Garanti Bankası Ora Gayrimenkul'ün sermaye yapısının istendiği kadar kuvvetli görmedi. Bunun üzerine kredi vermekten vazgeçildi.

Fakat Ziraat Bankası daha sonra bölgedeki potansiyeli görerek projeye finansman sağladı.

Ziraat Bankası'nın Ora AVM'den parasını nasıl alacağı merak ediliyor. Ortada bir belirsizlik var. Fakat ortada belli olan bir şey var ki devletin Ora AVM yüzünde uğradığı zarar gün be gün artıyor.

2013 yılının ortalama Euro kuru ile Ora AVM'den kamunun tahsil etmesi gereken rakam 718 milyon TL idi. Bu rakam bugünkü döviz kuru itibariyle 1.2 milyar TL'ye çıktı.

Aşağıdaki tabloda yıllık döviz kuru ve 258 euroluk liralık kredinin TL karşılığının nasıl arttığını görebilirsiniz.