Osman Arslan: İnceleme başlattık

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, İran yaptırımlarının delindiği iddasıyla ABD'de görülen dava hakkında açıklamalarda bulundu. Arslan, "ABD'li bir hukuk firması ile anlaştık ve ABD'li ilgili kuruluşlarla iletişime geçtik. Halkbank olarak bağımsız uluslararası bir inceleme firmasını davet ederek, bankamızda araştırma ve inceleme sürecini başlattık." dedi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan Bloomberg HT televizyonunda açıklamalarda bulundu. Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın yargılandığı ve beş suçtan suçlu bulunduğu dava hakkında konuşan Osman Arslan, “Halkbank ABD’nin İran yaptırımlarına uymuştur ve uymaya da devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

İHLAL YOK

“İran’a yaptırımlar konusunda 1979’dan bu yana düzenlemeler var, Halkbank da yaptırımları izleyen özel ekibi kanalıyla bunları izlemiştir ve ihlal etmemiştir.” açıklamasında bulunana Arslan, “ABD’deki İran yaptırımlarının ihlali davası Halkbank’a doğrudan açılmış bir dava değildir, davaya Halkbank taraf değildir.” dedi.

“ABD’Lİ BİR HUKUK FİRMASIYLA ANLAŞTIK”

“Ancak biz Halkbank olarak, uluslararası piyasalarla iş yapan bir banka olarak ABD’li bir hukuk firması ile anlaştık ve ABD’li ilgili kuruluşlarla iletişime geçtik.” diyen Arslan, “Halkbank olarak bağımsız uluslararası bir inceleme firmasını davet ederek, bankamızda araştırma ve inceleme sürecini başlattık. ABD’li kurumlarla iletişimimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Bu süreç sonunda ortaya çıkacak olan tablo doğrultusunda, bir yanlış ya da problemli işlem tespiti yapılırsa o zaman ayrı konuşulur. İncelemeler sonunda, sonucu ABD’li ilgili kuruluşlara tebliğ edeceğiz. Önümüzdeki dönemde de uluslararası uyum politikamızı, ABD düzenlemelerine uyumu daha da güçlendirecek şekilde süreçlerimizi ele alacağız” açıklamasında bulundu.

JÜRİ SUÇLU BULDU

Reza Zarrab ve Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları deldikleri iddiasıyla yargılanmıştı. Reza Zarrab davayı, ‘sanık’ olarak başlayıp, ‘itirafçı’ olarak bitirmişti. Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla jüri tarafından beş suçatan suçlu bulunmuştu. Dava hakkında karar 11 Nisan’da açıklanacak.

REUTERS