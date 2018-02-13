Ozyeğin ile Beşiktaş maçı izlemek 7500 TL

‘SensinO’ ünlülerle özel deneyim fırsatı sunuyor. Bir sosyal sorumluluk projesi olan ‘SensinO’ aracılığıyla Kıvanç Tatlıtuğ ile buluşmak, yerli bir diziye konuk olmak ya da işadamı Hüsnü Özyeğin ile Beşiktaş maçını izlemek mümkün olabiliyor.

Metin Şen (işadamı), Murat Zorlu (girişimci), Ömer Avşar (iletişimci), İsmail Uygur (eski bankacı) ve Burç Avcı (girişimci)… Aslında her birinin zaten devam eden şirketleri, işleri var. Kimi gastronomide, kimi iletişimde, kimi enerji alanında faaliyet yürütüyor.

Ama bu 5 yaratıcı ve matrak kafa, yepyeni bir iş ortaklığı için bir araya gelmiş… Ocak ayında başlayan SensinO bir “deneyim açık artırma” sitesi.

O ne demek? diyorsanız, buyrun, ortaklar anlatıyor :

– Gastronomi yatırımlarınızdan sonra 5 ortaklı yeni bir işle karşımızdasınız… Nedir SensinO?

Metin Şen: Orijinali ABD'de CharityBuzz ismiyle mevcut olan bir deneyim ve sosyal sorumluluk girişimi. Kısaca şu; SensinO isimli web sitesine üye oluyor ya da aynı isimli uygulamayı indiriyorsunuz, hiçbir ücret ödemeden. Sonra da bu sitenin sunduğu “çok özel isimlerle çok özel deneyimler için” açık artırmaya katılıyorsunuz.

– Nasıl bir deneyim mesela?

Burç Avcı: Örneğin geçtiğimiz hafta sonu bir üyemiz ve iki misafiri Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin ile Beşiktaş maçını locasında birlikte izlemek için 7500 TL ödedi. Çok da eğlenmişler anlaşılan!

Bir başka üyemiz İstanbullu Gelin dizisinin bir bölümünde misafir oldu, bölüm çekildi ama henüz yayınlanmadı.

Son olarak da bu hafta vizyona giren Kıvanç Tatlıtuğ'un son filmi ‘Hadi Be Oğlum'un galasına katılmak için 1500 TL civarı ödedi bir üyemiz. Kıvanç'la bir de selfie çektiler, özel bir hatıra olarak…

Metin Şen: O Ses Türkiye ile biten bir etkinliğimiz var yine. Kayseri'den bir üyemiz katıldı, müthiş bir şey oldu, henüz yayınlanmadı, o nedenle pek anlatamıyorum…

– Peki buradaki gelir paylaşım modeli ne? Bir siz varsınız, bir deneyimi yaşatacak ünlü isim var, bir de parayı ödeyen üyeler…

Murat Zorlu: Bir de sosyal sorumluluk derneği var, tabii istenirse… Şöyle; biz 3 Ocak 2018'de başladık bu işe, 5 ortak toplam 1 milyon TL girişim sermayesi koyduk, 2018 yılında da 3 milyon TL gelir hedefliyoruz, 600 bin TL'si bize, gerisi deneyim ortaklarımıza aktarılmak üzere.

Ömer Avşar: Fakat deneyim ortaklarımız eğer isterlerse bu açık artırmadan elde ettikleri geliri şeffaf olarak kendilerinin belirlediği bir sivil toplum hareketine aktarabilir.

BURS FONUNA AKTARDI

– Özyeğin de böyle mi yaptı?

Metin Şen: Evet, Özyeğin Üniversitesi Burs Fonu'na aktardı. ABD'deki CharityBuzz'un en pahalı deneyimi Apple CEO'su Tim Cook buluşmasıydı, 689 bin dolar ödendi bu deneyime. Cook da bu parayı Kennedy İnsan Hakları ve Adalet Merkezi'ne aktarmış.

CharityBuzz bu deneyimlerle 2005-2016 yılları arasında STK'lara 200 milyon dolarlık bir fon sağlamış Amerika'da.

Burç Avcı: İstanbullu Gelin'in yapım şirketi O3 Medya da Çağdaş Eğitim Vakfı'na aktardı parayı.

– Sitede baktım 10'un üzerinde etkinlik açık artırmada şu aralar. Sanırım en yüksek rakamlar da Survivor'u yerinde izlemek için öneriliyor…

Ömer Avşar: Evet, Acun Medya gerçekten de büyük ilgi görüyor, Survivor'a gidiş için şu ana kadar açık artırmada 38 bin TL'ye çıkıldı. Acun da bu geliri kardeşinin kurucusu olduğu Çocuk Eğitim Derneği'ne aktaracağını açıkladı.

Burç Avcı: Ama başka deneyimler de var, Aziz Sancar'la buluşma, Ali Şen ve Faruk Süren'le derbi maç öncesi sohbet gibi…

BABASI AÇIK ARTIRMADA!

– Nasıl yani, Metin Bey babanızı mı açık artırmaya çıkardınız?!

Metin Şen: Biraz öyle oldu galiba! Bize her koşulda destek olacağını söyledi, geliri de bağışlayacak tabii o da… Bu arada İlhan Mansız ile Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Münih'te buluşma da var. Ayla Çelik'le albüm kaydına katılmak da…

Hedef MENA ile 10 milyon dolar

– Bundan sonra nasıl ilerleyecek SensinO?

Metin Şen: Türk iş dünyasının değerli isimleri ve Türk dizilerinin ünlü oyuncuları Ortadoğu coğrafyasında büyük tutkuyla takip ediliyor… Hedefimiz MENA bölgesini (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) katarak, 10 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmak.

Murat Zorlu: Bunun için Arapça edisyonumuzu da hazırladık zaten. Sitede mevcut. Sadece Arap yarımadasına özel bir etkinlik var şu anda, hâlâ açık artırmada olan; Nebahat Çehre ile Alışveriş.

Güvenlik çok önemli

– Bu işin güvenlik boyutu ne olacak? Yani parayı veren üyelerin güvenilir ve psikolojik olarak sağlıklı kişiler olduğunu nasıl garanti edebilirsiniz?

Burç Avcı: Çok haklı bir soru, bizim de titizlikle ele aldığımız bir boyut bu. Hüsnü Bey adli sicil kaydı istedi mesela, oluyor böyle şeyler… Özellikle son olarak Meryem Uzerli'nin “bir şeyhle yemek yedim” diye anlattığı hikayeden sonra, deneyimleri akşam yemeği değil, çok farklı içeriklerle tasarlamaya özen gösteriyoruz.