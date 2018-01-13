Porsche tüm zamanların rekorunu kırdı

2017 yılında satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 4 artıran Porsche, 246 bin rakamına ulaşarak, tüm zamanların satış rekorunu kırdı.

Porsche AG, 2017 yılında dünya çapındaki müşterilerine 246 bin otomobilin teslimatını gerçekleştirdi. Satışlarını yüzde 4 artıran spor otomobil üreticisi, Bu başarının önemli kısmı Yeni Panamera satışlarından geldi. Yeni Panamera satışları bir önceki yıla göre yüzde 83 artarak 28 bin adede ulaştı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MACAN

Panamera dışında, geçen yıla kıyasla satışlarında büyük artış yaşanan bir diğer model de 718 serisi. Ortadan motorlu spor otomobil satışları yüzde 6 artışla, yaklaşık 25 bin adede ulaştı. 2017'de, 32 binden fazla 911, dünyanın dört bir yanındaki alıcılarıyla buluştu. Satışları geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 2 artışla 97 bin adedin üzerine çıkan Macan, en çok satan Porsche modeli olma unvanını korudu.

EN BÜYÜK PAZAR ÇİN

Çin halen Porsche'nin en büyük pazarı konumunda… Çin'e yapılan satışlar geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 10 artarak, 71 bini aştı. Her birinde satışların yüzde 2 oranında arttığı ABD ve Avrupa da, geçtiğimiz yıl elde edilen başarıyı ileriye taşıyan diğer bölgeler arasında yer aldı.

Erkin Koray bu haberi okursa gitarının teline şöyle vurmaya başlardı…