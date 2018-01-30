Reuters’ın finans birimi satılıyor

Thompson Reuters grup finans veri ve haber birimi departmanının yüzde 55'ini ABD'li Blackstone gruba satmaya hazırlanıyor. Blackstone'un 20 milyar dolar ödemeye hazır olduğu bildirildi.

Reuters'ın haberine göre dünyanın en büyük finans veri ve haber sağlayan şirketlerinden olan Thompson Reuters'ın Finans ve Risk (F&R) bölümünün yüzde 55 hissesi borçlarıyla beraber satılıyor.

ABD'li fon Blackstone borçlarıyla birlikte yüzde 55 hisse için 20 milyar dolar ödeyecek. Bütün F&R departmasının değeri ise 20 milyar dolar olarak değerlendiriliyor.

Blackstone konu hakkında yorum yapmadı. Kanadalı Thompson Grubu 2008 yılında 17 milyar dolar karşılığında Reuters'ı satın almıştı.

Thompson Reuters'ın yaygın olarak kullanılan Eikon finans paneli de böylece Blackstone'un varlıklarından biri olacak.