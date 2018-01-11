Sen kimin taşeronusun?

Kayseri'de bir okulda taşeron temizlik işçisi olarak çalışan Aziz Güneş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değil okul yönetimi tarafından tutulan bir temizlik elemanı olduğu için kadroya alınmadı. Okul yönetimi önce form verip kadron hazır dedi, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı yazı yazarak MEB'e bağlı olmayan taşeron okul personellerinin kadroya alınmayacağını duyurdu. ALO 153 hattı görevlisi Güneş'i arayıp 'kadronuz hazır' diye tebrik bile etmişti.

Yüz binlerce işçiye müjde olarak duyurulan fakat daha sonra güvenlik soruşturması, sınav ve emeklilik şartı gibi koşullarla birçok işçinin hevesini yarım bırakan taşeron düzenlemesinde trajikomik bir olay meydana geldi. Kayseri’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Aziz Güneş kadrolu olmak için, okul yönetimi tarafından kendisine verilen formu doldurdu ve okul yönetimine teslim etti.

Okul yönetiminden kendisine verilen cevapta Güneş’e devletin taşeronu değil, okul yönetiminin imkanlarıyla özel sektörden tutulan bir personel olduğu ifade edilerek kadro başvurusunun geçersiz olacağı söylendi. Yönetim Milli Eğitim Bakanlığı okullara bir yazı yazarak devletin taşeronu olmayan fakat okulda devletin taşeronuyla aynı hizmeti gören personelin kadroya alınmamasını tebliğ ettiğini belirtti.

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ALO 153 BENİ TEBRİK ETTİ

Ayrıca düzenleme haberlerinin çıktığı sırada Çalışma Bakanlığı’nın Alo 153 hattını arayıp bilgi alan Güneş “Oradaki yetkililerde beni tebrik etti. hayırlı olsun sizi de kapsıyor bu uygulama denildi. Bende gidip başvuru yaptım ancak formu bile alamadılar benden” dedi.

4 KİŞİDEN SADECE 1 KİŞİYİ ALDILAR

Okulda 4 temizlik işçisi olduğunu aktaran Aziz Güneş, taşeron ihtiyacının bitmeyeceğini savundu. Güneş, ” Biz okulda 4 personel çalışıyoruz sadece 1 kişi kadroya alındı diğer üç kişi dışarıda kaldı. Eskiden aynı işi yapıp aynı maaşı alıyorduk, şimdi aynı işi yapıp ben daha az o daha çok maaş alacak. Biz okulda taşeron işçisi olarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞINA İLETTİK

Cumhurbaşkanlığına da bu durumu ilettiğini belirten Güneş, “Cumhurbaşkanlığına da bu şikayetimizi ilettik ancak aldığımız cevap “Çalışma bakanlığına bilgileriniz gönderilmiştir” denildi. Ortalama 270 okul var Kayseri’de her okulda iki kişi benim gibi çalışsa bu rakam daha da artar” ifadelerini kullandı