Seni tanımak istiyorum yiğidim!

Türkiye'de birçok sektörde iş güvenliği konusuna gerekli özen gösterilmiyor. Bu konuyu hem firma hem de çalışan personel yeteri kadar önemsemiyor. Bu duruma son örnek Düzce'de yaşandı. İş mazot koyarken sigarasını ağzından çıkarmayan vatandaş yürekleri ağza getirdi.

Türkiye’de ve dünyada birçok insan iş güvenliğinin yetersizliğinden dolayı hayatını kaybediyor. Kimi vatandaşın ise iş güvenliği konusu aklına dahi gelmiyor. Bu sebepten dolayı Türkiye’de iş kazasından dolayı ölenlerin sayısı bir hayli fazla. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin rakamlarına göre 2017 yılında en az 2006 işçi hayatını kaybetti.

ÖLÜMLÜ KAZALAR ÇOĞALIYOR

İş kazalarının en çok yaşandığı bölümler arasında ise inşaat sektörü geliyor. Bu sektörde çalışan işçiler gerek firmanın iş güvenliğini çok önemsememesi, gerek kişilerin söylenilen uyarıları dikkate almamasından kaynaklı yıl boyunca birçok ölümlü kazalar meydana geliyor. Tabi bunun yanı sıra diğer sektörlerde de aynı durum söz konusu.

AĞZINDA YANAN SİGARA İLE BENZİN DEPOSUNU DOLDURDU

Düzce’de bir iş makinasına benzin koymak isteyen vatandaş ağzında yanan sigara ile görüntülendi. İş güvenliğini dikkate alan bir vatandaşın kesinlikle yapmayacağı davranışı sergileyen bu kişi sanki çok doğal bir şey yapıyormuş gibi benzin deposunun kapağını kapatıyor. Öyle ki kapağın içerisine vatandaşın ağzındaki sigaradan bir ateş parçası düşse, bir anlık ihmalkarlık büyük bir faciaya yol açabilir.