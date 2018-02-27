Serbest piyasada altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Şubat güncel altın fiyatlarında son durum

27 Şubat Salı serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162,20 lira oldu. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek için internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu? Altındaki yükseliş devam ediyor... İşte 27.02.2018 tarihli altın fiyatları...

Vatandaşlar altın fiyatlarındaki yükselişi her gün takip ediyor. Düğün mevsiminin yaklaşması nedeniyle vatandaşların altın fiyatlarına ilgisini artırdı. Öte yandan yatırımcılar da altının yükselişinin fiyatlara nasıl yansıyacağını araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da satılan altın fiyatları ile ilgili en güncel rakamları haberimizden öğrenebilirsiniz. Çeyrek altın ne kada? Gram altın fiyatları ne oldu? İşte 27 Şubat Çarşamba altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da 162 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 162,20 liradan, bin 68 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 85 liradan, 147,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 151,50 liradan, bin 43 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 63 liradan, 522 liradan alınan Yarım Ziynet 532 liradan ve 261 liradan alınan Çeyrek Ziynet 266 liradan satıldı.

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ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.