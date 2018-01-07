Sertifika programı işe yaramadı

KOSGEB’den sertifika alan her 100 kişiden sadece 5’i, işletme kurabildi. Bakanlık verileri, Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı’nın işe yaramadığını ortaya koydu. Açılan işletmelerden 23’ü de kapandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in yazılı soru önergesini yanıtlayan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Girişimcilik Destek Programı” kapsamında 5 ilde yürütülen çalışmaları anlattı.

Bakan Özlü, Niğde'de 203, Aksaray'da 296, Kırşehir'de 258, Nevşehir'de 215 ve Yozgat'ta 331 kişinin girişimci desteğinden faydalanarak işletme kurduğunu açıkladı. Özlü, bu 5 ilde 30 bine yakın girişimcinin KOSGEB'in eğitimlerine katılıp sertifika aldığını söyledi. Ancak, sertifika alanların sadece yüzde 5'i işletme kurabildi.

23’Ü KAPANDI

Kendi işini kuran girişimcilere Niğde'de 4 milyon 552 bin TL, Aksaray'da 6 milyon 400 bin TL, Kırşehir'de 6 milyon 623 bin TL, Nevşehir'de 4 milyon 434 bin TL ve Yozgat'ta 6 milyon 519 bin lira destek sağlandığı bildirildi. Yapılan izlemeler sonucunda 23 işletmenin kapandığı ve bunlardan 8'inin de kadın girişimcilere ait olduğu belirlendi.

SÖZCÜ'ye konuşan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yeni girişimcilik destek programının düşünce olarak doğru, uygulama olarak yetersiz kaldığını savundu. Kursiyerlerin yalnızca yüzde 5'inin kendi işletmesini kurmasının hayal kırıklığı yarattığını belirten Gürer, “Ülkemizde binlerce proje ya raflarda ya da sonuçsuz kaldı. İşsizliğin zirve yaptığı bir süreçte yeni girişimci desteği önemli bir uygulama olarak daha verimli sonuçlara ulaşmalıydı'' dedi.