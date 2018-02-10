Sevgililer günü öncesi AVM’ler boş

Sevgililer Günü öncesi son cumartesi olmasına rağmen AVM'ler boş. Görüştüğümüz mağaza elemanları mağazalarda geçmiş yıllardaki Sevgililer Günü satışlarına göre daha sakin bir seyir olduğunu anlatıyor. Bir mağaza yetkilisi, "Herkes sevgilisinden mi ayrıldı anlamadık. Gelenler de yemek yiyip çıkıyor" dedi.

Sevgililer gününe çok az bir zaman kaldı. Bizde sozcu.com.tr olarak AVM’lerin nabzını tuttuk. Her kesime hitap edebileceğini düşündüğümüz iki AVM belirledik ve yerinde ziyaret ettik. İstanbul Levent’teki Özdilek Park ve Mecidiyeköy’deki Cevahir AVM’de mağaza yetkilileri ile konuştuk. AVM’ler böyle bir özel gün öncesindeki hafta sonuna göre boştu. Mağaza yetkilileri de alışverişin olmadığını ve gelen vatandaşın sadece gezdiğini belirtti.

‘HERKES SEVGİLİSİNDEN Mİ AYRILDI ANLAMADIK’

AVM’de mağazası olan firma yetkililerine ‘İşler nasıl?’ diye sorduğumuzda ise işlerin durgun olmasından yakınıyor. Bir firma yetkilisi açıklamasında “14 Şubat için insanların hediye alacağı gün bugün ancak kimse yok. O kadar indirim de yapıyoruz ancak kimse gelip almıyor. Herkes sevgilisinden mi ayrıldı anlamadık. Gelenler de yemek yiyip çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

‘LİSELİLER DAHA ÇOK SEVİYOR GALİBA’

Diğer bir yetkili kişi ise “Liseliler daha çok seviyor galiba… Hiç değilse gelip soruyorlar bu ne kadar diye. Ancak yetişkin olanlar vitrine bile bakmıyor.” ifadelerini kullandı.



Öte yandan 300 DORinsight’ın Sevgililer günü araştırmasına göre 500 TL üstü hediye alma bütçesi olan kişilerin sayısı yüzde 10’u geçmiyor.

