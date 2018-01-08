Simitte ‘hassas’ oyun

İstanbul'un ekmeklerinde standart yok! Azami üretim ağırlığı 250 gramken bu gramaja ekmek bulmak imkansız gibiydi. 200 gramlık yeni sistemde de kimin ne kadar ekmek ürettiği takip edilemiyor. Peki ya İstanbul'un simitlerinde durum ne? Sozcu.com.tr olarak 5 farklı semtten simit alıp hassas terazide ölçtürdük. Ne gramajda ne fiyatta standart var. En pahalı satan semtle en az gramajlardan birini kullanan semt aynı.

Ekmekte büyük tartışmalara neden olan gramaj düzenlemesi yeni yıl itibariyle yürürlüğe girdi. Değişiklikle birlikte en az 250 gram olarak üretilmesi zorunlu olan ekmek, en az 200 gram olarak üretilecek. Ekmek fiyatları 10’ar gram artırılacak. Söz konusu uygulamadan önce İstanbul’da ekmek en az 250 gram olmalıydı. Ancak kimse bu kurala uymuyordu. X semtin ekmeği 220 gramken Y semtin ekmeği 240 gram çıkabiliyordu.

HASSAS TARTIDA ÖLÇTÜRDÜK

Devlet ekmeğe bir standart getirmeye çalışırken simitte durum ne? Garibanın öğle yemeğini geçiştirdiği simidin fiyatı İstanbul genelinde 1 lira 25 kuruş. Fakat konuyu bilenler simit fiyatlarında serbest piyasanın da etkin olduğunu söylüyor. Zaten bunu fiyatlardan da anlamak mümkün. İstanbul’un sembolü simidin fiyatı ve gramajı semt semt değişiyor. Sozcu.com.tr olarak 5 farklı semtten aldığımız çıtır çıtır İstanbul simitlerini hassas tartıda ölçtürdük. Ortaya inanılmaz düzensiz bir tablo çıktı!

GRAMAJ AYNI FİYAT FARKLI

Beylikdüzü, Bakırköy, Cevizlibağ, Gayrettepe ve Maslak’taki simitçilerden simit aldık. Aldığımız her simidi farklı farklı poşetlere koyduk. Sabah saatleri olmasına rağmen bir ısırık bile almadık. Daha sonra simitlerin hepsini hassas terazide ölçtük.

İşte ortaya çıkan tablo:

SEMT GRAM FİYAT (TL) BEYLİKDÜZÜ 100 1.25 BAKIRKÖY 120 1.25 CEVİZLİBAĞ 95 1.25 GAYRETTEPE 95 1.25 MASLAK 95 1.50

MASLAK’TA FİYATLAR TAVAN

Ziyaret ettiğimiz en işlek 5 yerden bir tanesi olan Maslak’ta ise fiyatlandırma sistemi tamamen değişik. Gramajı aynı olan simitin fiyatı diğer semtlere göre tamamen çok farklı. ‘Neden bu fiyata satıyorsunuz her yerde 1 lira 25 kuruş’ dediğimizde ise bizim simitlerin gramajı diğer yerlere göre yüksek cevabını aldık ancak hassas terazide götürüp tarttığımızda ise gramaj diğer simitçilerin ki ile aynı çıktı. Her yerde 1 lira 25 kuruşa satılan simit Maslak’ta 1.50 kuruşa satılıyor.

GRAMAJ UYGULAMASI SİMİTTE DE VAR

Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkan yardımcısı Çetin Keçeli sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada simit fiyatlarında ekmekten farklı olarak serbest piyasa kurallarının az da olsa geçerli olduğunu söyledi. Keçeli, “Şuan ekmekte olan gramaj uygulaması simitte de var. Esnaf simitinin minimum 80-90 gr arasında üretilmesi gerekiyor. Bunun üzerinde saimit üreten kişilerde var ancak fiyatları farklılık gösterir. Genel olarak simit fiyatları 1 lira 25 kuruştan satılıyor.” şeklinde konuştu.

İstanbul Simitçiler Odası Başkanı Ali Yücel’in telefonlarına ulaşılamadı.