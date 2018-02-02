Şirketlerin borcu 3.9 trilyon oldu

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, küresel krizden sonra şirketlerin hızla borçlanarak büyüdüklerini belirterek, “Şirketlerin borcu 3.9 trilyon liraya ulaştı” dedi.

Erdoğdu, 2008 küresel krizinin ardından, paranın bollaştığını ve faiz oranlarının tarihin gördüğü en düşük düzeylerine indiğini kaydederek şunları söyledi: “Ne var ki, bu balayı bitiyor. Faiz oranlarının yukarıya doğru dönmesi, eğilimi değiştiriyor. Bol kepçe kredi kullanımı devri artık sona ererken, her şirket halka arzlar ile özkaynaklarının güçlendirilmesi ile borçlanma alışkanlığını azaltmaya bakıyor.”

KGF BORÇLARI BÜYÜTTÜ

2017'deki kredi genişlemesiyle, Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) bol kepçe savrulanlarla birlikte, şirketlerin kredi borçlarının 1.6 trilyon TL'ye ulaştığını anlatan Erdoğdu şöyle devam etti: “Şirketlerin yurtdışından bulduğu döviz kredisinin TL karşılığı da 933 milyar lirayı buluyor. Bu iki kaynak 1.5 trilyon lirayı aşan bir büyüklük demek. Ancak, bu kadarla bitmiyor. Piyasadaki nakit sıkıntısı, kredi bulamayan şirketleri çek-senet gibi enstrümanlara yöneltti. Şirketler çek ve senet ile de borçlanıyor.”

Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre 2017'de çeklerle 773 milyar kaynak yaratıldığına dikkat çeken Erdoğdu, “Çek-senet ile kaynak kullanma, kredi ile kullanımlara eklendiğinde şirketlerin 3.9 trilyon liralık bir borç yükü olduğu ortaya çıkıyor. Bu yaklaşık 1 trilyon dolar demek. 3.9 trilyon TL'lik toplam şirket borcuna karşılık, son 4 çeyrek için Türkiye'nin milli geliri yaklaşık olarak 3 trilyon TL. Yani, milli gelirin yüzde 130'una ulaşmış olan reel sektörün borcunu kapatmaya Türkiye'nin milli geliri yetmiyor” diye konuştu.