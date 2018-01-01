Snapchat’in patronundan 4 milyon dolarlık parti

Snapchat'in CEO'su Evan Spiegel şirketinin yılbaşı partisi için cebinden 4 milyon dolar harcadı.

Siz ofiste kesilen bir pasta ile şirketinizde yılbaşı eğlencesi yaparken TMZ'nin haberine göre Snapchat'in CEO'su Evan Spiegel şirketinin yılbaşı partisi için 4 milyon dolar harcadı. 5 bin konuğun davet edildiği parti Los Angeles'ta düzenlendi. Parti için L.A. Live isimli mekan kiralandı.



Yurt dışında çalışan Snapchat personeli uçakla dünyanın dört bir yanından bu parti için getirildi.



Ünlü R&B sanatçısı Drake de partide sahne aldı.



Snapchat'ten yapılan açıklamada partinin masrafı hakkında bir yorum yapılmazken, “Bu yılı bitirmenin heyecanı içindeyiz. Evan şahsi olarak bu gecenin sponsoru oldu” ifadeleri kullanıldı.