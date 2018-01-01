Snapchat’in patronundan 4 milyon dolarlık parti

Snapchat'in CEO'su Evan Spiegel şirketinin yılbaşı partisi için cebinden 4 milyon dolar harcadı.
Siz ofiste kesilen bir pasta ile şirketinizde yılbaşı eğlencesi yaparken TMZ'nin haberine göre Snapchat'in CEO'su Evan Spiegel şirketinin yılbaşı partisi için 4 milyon dolar harcadı. 5 bin konuğun davet edildiği parti Los Angeles'ta düzenlendi. Parti için L.A. Live isimli mekan kiralandı.
Yurt dışında çalışan Snapchat personeli uçakla dünyanın dört bir yanından bu parti için getirildi.
Ünlü R&B sanatçısı Drake de partide sahne aldı.
Snapchat'ten yapılan açıklamada partinin masrafı hakkında bir yorum yapılmazken, “Bu yılı bitirmenin heyecanı içindeyiz. Evan şahsi olarak bu gecenin sponsoru oldu” ifadeleri kullanıldı.
Son güncelleme: 10:1301.01.2018