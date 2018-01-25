SOCAR petrol üretiminde rekor kırdı

Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR, geçtiğimiz yıl toplam petrol üretimini 1 milyon ton oranında artırarak 42 milyon ton seviyesine çıkardı ve rekor kırdı.

SOCAR’dan yapılan açıklamada, şirketin petrol üretiminin ve gelirlerinin 2017 yılında önceki yıla göre artış kaydettiği belirtildi. Özellikle eski yataklarda yeni teknolojiye geçerek artış sağlandığı kaydedilen açıklamada, toplam artışın 1 milyon tona ulaştığı ifade edildi. SOCAR böylece yıl bazında şimdiye kadarki en yüksek rakamına ulaşmış oldu ve üretim rekoru kırdı.

Eski madenlerdeki üretimin azalmasının önüne geçmek amacıyla yeni teknolojilerle jeolojik-teknik çalışmalar ve onarımlar yapılırken, bunun yanında üretimin istikrarlı bir şekilde devam ettirilebilmesi için yeni petrol kuyuları da açılmaya devam ediyor.

Şirketin açıklamasına göre, SOCAR’ın bağlı ortaklıkları olan Abşeronneft ve Bibiheybetneft şirketleri de petrol üretimini önceki yıla göre sırasıyle yüzde 8.7 ve yüzde 1.9 oranında artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR’ın Azneft Üretim Birliği Genel Müdürü Daşgın İsgandarov, petrol üretimi olarak verimli bir yıl geçirdiklerini ve sadece ‘Abşeron’ sahasında iki kattan fazla bir üretim artışı sağladıklarını belirterek, “Üretim artarken maliyetleri de düşürüyoruz. Azerbeycan’daki petrol uzmanlarının kararlılığı ve çalışmaları sonucunda üretim maliyetlerimizi dünya genelinde en aşağı çekmiş durumdayız.” dedi.

Dünya piyasasında petrol fiyatının istikrara kavuşması için OPEC ülkeleri tarafından üretimin azaltılması ile ilgili anlaşmanın süresinin 2018 yılı sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Isgandarov, Azerbaycan’ın bu çerçevede üretimin kısıtlanması ile ilgili yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini ve üretimdeki kısıtlamanın yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle SOCAR’ın gelirlerini olumlu yönde etkilediğini de sözlerine ekledi.