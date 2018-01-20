Sömestr tatili başladı öğrenciler tatile koştu

Sömestr tatilini il dışında geçirmek isteyeler İstanbul Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluklara neden oldu. Ankara AŞTİ de yoğunluktan nasibini alırken Palandöken'de kayak merkezleri doldu. Uludağ'da araç kuyrukları uzadıkça uzuyor.

KIŞ turizminin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ’da, sömestir tatilinin başlaması ile yoğunluk başladı. Milli Parklar girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı.



Toplam 5 bin yatak kapasiteli Uludağ’da 30’a yakın otel ve sosyal tesis bulunuyor.



Öte yandan Sömestr tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen binlerce tatilci hava ulaşımına yönelince dün akşam Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk yaşandı.

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte seyahat için Atatürk Havalimanı’na gelen öğrenci ve aileler, yoğunluğa neden oldu.

Yolcuların bilet işlemlerini gerçekleştirdiği kontuarlarda ve pasaport kontrol noktalarında zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

İlk ve ortaöğretim okullarıyla, üniversitelerin büyük çoğunluğunun 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) tatil yoğunluğu yaşanıyor.

Alanda güvenlik önlemlerinin de artırıldığı dikkat çekti.



Sömestr tatili nedeniyle memleketlerine dönen ya da aile ziyaretleri gerçekleştiren öğrenciler AŞTİ'de yoğunluğa neden olurken, günlük ortalama 80 bin yolcunun uğrak yeri olan AŞTİ'de tatil nedeniyle bu sayı 120 bine kadar çıkıyor.



Sömetr tatilini kar tatili yaparak geçirmek isteyenler ise soluğu Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde aldı. Otellerin yarıyıl tatiliyle birlikte doluluk oranının yüzde yüze ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi'nde özellikle küçük çocuklar kayak coşkusu yaşıyor. Kar yağışı ve sise rağmen kayak pistini boş bırakmayan çocuklar ve aileleri kızak, kayak ve snowboard yapmanın tadını çıkardı.

Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde yarıyıl tatilini geçirmenin çok güzel olduğunu ifade eden çocuklar, “Burası kayak için çok ideal bir kayak merkezi. Neşeli oluyor burada kayak. Bu yüzden burada bulunmaktan mutluyuz” diye konuştu.

İHA-DHA