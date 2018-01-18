Cam filminde son söz söylenecek!

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, cam filmi için bir çalışma yapıldığını son sözü Başbakan Binali Yıldırım'ın söyleyeceğini ifade etti.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TFF 3. Ligde mücadele eden ve son dönemde zorluk çeken Düzcespor’la ilgili olarak Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi’nin düzenlediği toplantıya katıldı. Burada kamuoyunda çokça tartışılan cam filmi konusuyla ilgili açıklama yapan Özlü İçişleri Bakanlığı ile çalışma yaptıklarını çalışmanın Başbakan Binali Yıldırım’a sunulacağını söyledi.

Özlü, “Cam film konusunda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile birlikte bir çalışma yaptık. Bizim heyetimiz ve İçişleri Bakanlığı mensupları vardı. Bu çalışma sonucunda bir çözüm önerisi ortaya koyuldu. Bu öneriyi sayın başbakanımıza arz edeceğiz. Sayın başbakanımızın talimatları doğrultusunda cam filmi konusunu nihayetlendireceğiz. Başbakanımıza arz aşamasındayız” dedi.

Özlü, Şehit Cihan Aksarı İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Özlü, öğrencilerin artık, ‘Ali ata bak. Ali Topa bak’ fişleri yerine ‘Ali robot yapsın, Ayşe kodlama öğrensin’ şeklinde fişler okuyacağını söyleyerek, öğrencilere bilim dergisi dağıttı. Bakan Özlü daha sonra Düzce’den ayrıldı.

DHA

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