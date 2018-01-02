Son dakika… Dış ticaret açığı ne kadar oldu?

Dış ticaret açığı Aralık'ta %71.4 artışla 9.57 milyar dolar, 2017'de %37.5 artışla 77.1 milyar dolar oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerine göre dış ticaret verileri Aralık ayı ve 2017’de şöyle gerçekleşti:

*Dış ticaret açığı Aralık’ta yüzde 71.4 artışla 9.57 milyar dolar oldu.

*Dış ticaret açığı 2017’de yüzde 37.5 artışla 77.1 milyar dolar oldu.

*Aralık’ta ihracat yüzde 8.6 artarak 13.9 milyar dolar, ithalat yüzde 27.7 artarak 23.5 milyar dolar oldu.

*İhracat 2017’de yüzde 10.2 artarak 157.1 milyar dolar, ithalat yüzde 17.9 artarak 234.2 milyar dolar oldu.

REUTERS