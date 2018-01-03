Son dakika… Emekli ve memur maaşı belli oldu! İşte zamlı memur ve emekli maaşları…

Açıklanan aralık ayı enflasyonuyla memur, memur emeklisi, işçi emeklisi herkes yüzde 5.69 zam almış olacak.
Memur ve memur emeklileri 15 Ocak’ta yüzde 4 zam toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1.69 da enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin ocak zammı toplamda yüzde 5.69’u bulacak. Gerçekleşen 6 aylık enflasyona göre zam alan işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise doğrudan yüzde 5.69 zam alacak.
İŞTE ZAMLI MAAŞLAR
En düşük memur maaşı
2.550
En düşük emekli memur maaşı
1.910
En düşük işçi emeklisi maaşı (2000 sonrası)
939
En düşük işçi emeklisi (2000 öncesi)
1.545
En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı
1.114
Memur maaşları aile ve çocuk yardımları hariç çıplak net maaş olarak verilmiştir.
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Son güncelleme: 10:3903.01.2018