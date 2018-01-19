Son dakika… Fitch İstanbul ofisini kapatıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch İstanbul ofisini kapatma kararı aldığını açıkladı. Fitch bu gece Türkiye'nin kredi not değerlendirmesini açıklayacaktı.

Fitch Ratings, yapılan dikkatli değerlendirmeler sonrasında İstanbul ofisini kapatmaya ve Fitch Ratings Finansal Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.’yi tasfiye etmeye karar verdiğini bildirdi.

Fitch yaptığı açıklamada, kararın optimal ofis yapısını devam ettirme arzununu yansıttığını da belirtti. Açıklamada Fitch’in Türkiye’de çeşitli sektörlerden 75’ten fazla şirkete not vermekte olduğu da ifade edildi.

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