Son dakika haberi… Benzine zam geldi

Motorine geçen Cumartesi günü yapılan 13 kuruş zammın ardından, bu gece yarısından itibaren de benzinin litresine 11 kuruş zam geldi.

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş arası zam geldi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş arası zam geldi. Zammın ardından benzinin litre satış fiyatları ortalama İstanbul’da 5,57 liradan 5,68 liraya, Ankara’da 5,62 liradan 5,73 liraya, İzmir’de ise 5,58 liradan 5,69 liraya çıkacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor. Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına da 13 kuruş zam yapılmıştı.

İHA