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Son dakika… Araç sahipleri dikkat! Yine zam haberi

Geçtiğimiz günlerde indirim yapılan motorin fiyatlarına 13 kuruş zam geldi.

android-time 09:28 23 Şubat 2018
Haberler Ekonomi
Son dakika… Araç sahipleri dikkat! Yine zam haberi
Geçtiğimiz günlerde indirim yapılan motorin fiyatlarına 13 kuruş zam geldi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 13 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Zammın ardından motorin litre satış fiyatları İstanbul’da ortalama 5,00 liradan 5,13 liraya, Ankara’da 5,03 liradan 5,16 liraya, İzmir’de ise 5,04 liradan 5,17 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

İHA

Son güncelleme: android-time 17:2823.02.2018
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