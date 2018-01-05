Son dakika haberi… Motorine zam geliyor

Motorin fiyatlarına 7-9 kuruş zam geliyor. Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), motorine bu gece yarısından itibaren zam beklendiğini duyurdu.

PÜİS’ten yapılan açıklamada, “06 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 7-9 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. 05-08 Ocak 2018 tarihlerinde benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir.” denildi.

İran´da yaşanan hükümet karşıtı gösteriler ve Rusya ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) arz kesintilerine bağlı olarak, Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel aldığı Brent petrolün varil fiyatı 67 doları aştı.