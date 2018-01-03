Çalışma Bakanı: Asgari ücret artışı yeterli değil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "Asgari ücrette beklenti üzerinde bir rakam belirledik. Ama tabii ki yeterli değil. Geçmişte asgari ücretle geçinen biriydim" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu NTV canlı yayınına katıldı. İşte Sarıeroğlu’nun yaptığı açıklamalardan satır başları:

450 bin kişiyi işçi kadrosuna alıyoruz. 4 c statüsünü tamamen kaldırıyoruz. Geçici mevsimlik işçilerin sürelerini 4 ay daha uzatıyoruz. Bu süre 9 ay 29 gün oldu. Başvuru sürecini de sistemden takip ediyoruz. Kamudaki statü karmaşasını kaldırıyoruz. İşçilerimizin lehine bir bakış açısı ortaya koyduk.

HAKLARDA GERİ GİDİŞ YOK

Biz işçi kardeşlerimizin haklarını hukuklarını geliştirmesi adına böyle bir şey ortaya koyduk. Ne belediyelerde ne kamuda bu dışarıdan taşeron olmayacak. Basında 3 kefil şartı demişler…Öyle bir şey yok. Hepsi resmi sitemizde var vatandaşlar açıp oradan okusun. Kıdem tazminatı ile bir değişiklik yapmadığımızdan bunun için KHK’da yer vermedik. Haklarda geriye gidiş söz konusu değil. Kıdem tazminatı kaybı olmayacak. Kadroya geçişte yıllık izin süresi kaybı olmayacak. Kadroya geçişte kıdem tazminatı kaybı olmayacak.

ASGARİ ÜCRET DÜŞMEYECEK

Düzenlemelerde çalışanların rızasını gözetiyoruz. Basında çıkan gibi sürgün falan söz konusu değil. Yapılan Sınavlar vatandaşın kendi işleri ile olacaktır. Hemde eğitim durumlarına göre sorulacak. Okur yazarlığı yoksa sözlü sınav yapılacak. Kadroya geçişte yaş sınırı koymadık. Asgari ücret Ocak’ta ne ise Aralıkta’da aynı olacak. Müzakere öncesi bir araştırma yaptırdım. Beklentinin üzerinde bir rakam belirledik. 14.2 ama tabi ki yeterli değil. Geçmişte de asgari ücretli, geçinen biri olarak.