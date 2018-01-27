STK’lar Kilis Valiliği’nde ortak açıklama yaptı

Türkiye’nin sivil toplumunu ve iş dünyasını temsil eden ülkemizin önde gelen kuruluşları Türk Bayraklı kravatları ile bombalanan Kilis'teki Cami'yi ziyaret edip Kilis Valiliği’nde ortak açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada; Türkiye'nin sivil toplumunu ve iş dünyasını temsil eden ülkemizin önde gelen kuruluşları olan: ASKON, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, MÜSİAD, KAMU-SEN, TESK, TİM, TOBB, TÜGİAD, TÜMSİAD, TÜRK-İŞ, Türkiye Barolar Birliği, TÜRKONFED olarak buradayız. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeyi terör örgütlerinden temizlemek ve huzuru sağlamak amacıyla büyük bir operasyon yürütüyor. Devletimize ve milletimize desteğimizi göstermek için Suriye sınırındayız. Bu kapsamda, Kilis Valimiz Dr. Mehmet TEKİNARSLAN'ı ziyaret ettik. Kendisi zor bir zamanda, çok önemli bir görevi başarı ile yürütüyor. Sayın Valimize bizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz. Suriye'de çatışmaların başladığı ilk günden bu yana, Türkiye büyük sorumluluk üstlendi. Bir yandan PKK, PYD, YPG, DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz.

DİPLOMASİ YÜRÜTÜYORUZ

Diğer taraftan, Suriye'nin toprak bütünlüğü için diplomasi yürütüyoruz. Diğer yandan da, savaşın ortasında kalmış 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Bu süreçte, Suriye'ye komşu olan şehirlerimiz de büyük bir sorumluluk üstlendiler. İşte Kilis onlardan biri. Bu şehir, terör örgütlerinin vahşetinden kaçan on binlerce masumun umudu oldu. Kilis'in nüfusu 90 bin, misafir ettiği mülteci sayısı 125 bin. Yani Kilis kendi nüfusundan daha fazla misafiri ağırlıyor. Dünyanın hiçbir yerinde bunun başka bir örneğini göremezsiniz. Şimdi bazı ülkeler, yaptığımız operasyonlar üzerinden ahkam kesiyor, güya bize insanlık dersi vermeye kalkıyorlar. Kimse merak etmesin, inancımız gereği insan hayatına en fazla değeri biz veririz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Bize ders vermeye kalkışanlar, gelsinler, insanlık neymiş görsünler.

SORUMLULUK BİR KAT DAHA ARTTI

Zeytindalı harekatı ile birlikte bu şehirlerimizin sorumluluğu bir kat daha arttı. Bir taraftan askerlerimizi ağırlıyorlar. Diğer taraftan hain teröristlerin kahpece saldırılarını göğüslüyorlar. Bu saldırılarda Kilis ve Hatay'da vatandaşlarımız şehit oldu. Kilis'teki şehitlerimizden biri iş dünyamızın üyesi; bir ahi. Kırıkhan'daki şehidimiz de işçilerimizin üyesi. Sivil toplum olarak, millet olarak tek vücutuz. Bu kritik süreçte, hem taziyelerimizi iletmek, hem de desteğimizi ifade etmek için buradayız. Birazdan, teröristlerin saldırısı ile zarar gören camiyi ziyaret edeceğiz. Hainlerin bir camiye saldırmış olması, her türlü insani ve manevi değerden uzak olduklarının enaçık göstergesidir.

SESSİZ KALAMAYIZ

Kilis ve Kırıkhan'da şehit olan vatandaşımızın ailelerine taziye ziyaretinde bulunacağız. Daha sonra Reyhanlı'yı ve Cilvegözü Sınır Kapımızdaki sahra hastanemizi ziyaret edeceğiz. Herkes şunu artık görmelidir; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Tüm uluslararası camiayı, konuyu saptırmayı bırakıp, teröre karşı net ve ortak duruş sergilemeye davet ediyoruz. Yurtdışındaki muhataplarımıza da bu harekatın haklılığını anlatıyoruz. En son Salı günü Brüksel'de Eurochambres'ta anlattık. Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu vesile ile şehit askerimize ve vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'ta rahmet diliyoruz, mekânları cennet olsun. Allah, Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. Allah yar ve yardımcımız olsun.