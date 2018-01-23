STK’lardan Zeytin Dalı Harekatı’na destek

TOBB'un ev sahipliğinde bir araya gelen STK'lar, Zeytin Dalı Harekatı için tek çatıda toplandı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bizler ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyada oluşturulabilecek bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) ev sahipliğinde bir araya gelen TESK, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, MEMUR-SEN, TİM, TÜMSİAD, TZOB, TÜRKONFED, T.KAMU-SEN, ASKON, TİSK, TÜSİAD, TÜGİAD ve TÜGİK, Afrin’de terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

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“DEVLETİMİZİN ALDIĞI BU KARARIN ARKASINDAYIZ VE DESTEKLİYORUZ”

Açıklama yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak ve hem kendisi hem de bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak için attığı adımın yanında olduklarını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, “Bizler ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Zeytin Dalı Harekatı evrensel hukuk ve BMGK terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur” şeklinde konuştu.

“BİLGİ KİRLİLİĞİ VE PROVAKASYONLARA KARŞI DİKKATLİ OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

“Herkes şunu görmelidir ki, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez” diyen Hisarcıklıoğlu, Fırat Kalkanı ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatıyla devam eden operasyonlarıyla Türkiye’nin, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini dile getirdi.

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Sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterildiğini de kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Zaten bunu Fırat Kalkanı Operasyonunda da gösterdik. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Bu nedenle Türkiye'nin başlattığı her 2 harekat da, Suriyeli göçmenler ve mazlum durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Tüm uluslararası camiayı da, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyada oluşturulabilecek bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, kültürün, inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Her 3 büyük siyasi partimize de, aynen 15 Temmuz’da olduğu gibi, ülke menfaati için gösterdikleri ortak ve kararlı duruşları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Dün şehit verdiğimiz askerimize ve tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Allah, Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.

İHA